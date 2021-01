So kennt man Linda Zervakis aus dem TV-Studio - doch die Moderatorin kann auch anders. (Christian Charisius / dpa)

Bequem, modisch und im Trend: „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis hat anlässlich des Internationalen Tags der Jogginghose auch ihre Arbeits-Garderobe angepasst. „Heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Let's fetz“, kommentierte die 45-Jährige ein Video auf ihrer Facebook-Seite.

In dem kurzen Clip ist die Moderatorin zu sehen, wie sie nach ihrer Abmoderation vom Sprecherpult wegtritt und lässig eine blaue Jogginghose trägt. In den Kommentaren unter dem Video bekam Zervakis großen Zuspruch für die Aktion.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ARD anlässlich besonderer Aktionstage vom Standard-Protokoll abweicht. Im Juni 2019 etwa hatte „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni am Welt-Yoga-Tag zwischenzeitlich in Yoga-Position moderiert, am Boden liegend, die Füße über das Sprecherpult gestreckt.

Auch im Oktober 2020 starteten die „Tagesthemen“ ungewöhnlich: Die Ärzte spielten live im Studio das Intro-Jingle der Nachrichtensendung. Die Berliner Band sprach im Anschluss mit Zamperoni über die Folgen der Corona-Krise für die Musik- und Veranstaltungsbranche.