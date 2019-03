Die Jungvögel kuscheln nicht unbedingt aus dem Bedürfnis nach Nähe heraus: Sie müssen sich so gegen die eisige Kälte schützen. (WDR/BBC/Stefan Christmann)

Die Akta-Bucht an der Küste der Antarktist ist einer der kältesten und lebensfeindlichen Flecken der Erde: Und doch fühlen sich Kaiserpinguine dort trotz der harten Überlebensbedingungen sichtlich wohl, wie die ARD-Naturdokumentation „Erlebnis Erde: Wilde Dynastien (2): Kaiser der Antarktis“ in spektakulären Bildern zeigt. Neun Monate lang hatte ein Kamerateam die putzigen Vögel, die so gerne eng beisammen stehen und für die eine rasche Paar-Bildung heilig ist, begleitet. So waren die Vögel zunächst drei Monate lang auf dem Meer unterwegs - zur Nahrungssuche. Dann landeten sie in der Bucht, die wenig später komplett zufror. Um ihre neugeborenen Küken aufzuziehen und damit den Erhalt der „Dynastie“ zu sichern, müssen die Pinguine eng zusammenhalten - und viel kuscheln.