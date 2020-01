Schiffe-versenken für Multiplayer-Fans mit "Fluch der Karibik"-Faible: "Sea of Thieves" ist die erfolgreichste neue Spiele-Marke von Microsoft. (Rare / Microsoft)

Auch wenn es zum Start noch nach Schiffbruch aussah, schippern mittlerweile über zehn Millionen PC- und Xbox-One-Spieler über das Polygon-Meer von „Sea of Thieves“. Das vom britischen Traditions-Studio Rare entwickelte und durch Microsoft angebotene Multiplayer-Game hat im Juni 2019 noch 8,4 Millionen Hobby-Seebären gelockt, seitdem müssen sich also fast zwei Millionen weitere Software-Piraten gefunden haben, um Schätze zu heben, Skelette zu zerbröseln und andere Schiffe auf den Grund der 3D-See zu schicken.

Damit ist die kunterbunte Freibeuterei die erfolgreichste Spielemarke, die bei Microsoft seit Markteinführung der Xbox-One-Konsole vom Stapel gelaufen ist. Etwas relativiert wird der Erfolg allerdings dadurch, dass Microsoft während all dieser Jahre kaum neue Spiele-Marken gestartet hat - außerdem war „Sea of Thieves“ von Anfang an über den erfolgreichen Abo-Dienst Game-Pass verfügbar. Gerade letzterer Umstand dürfte maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben.

Werden immer noch regelmäßig mit Updates und Add-Ons versorgt: die schrägen "Sea of Thieves"-Piraten. (Rare / Microsoft)

Für den 15. Januar haben Rare und Microsoft ein Update mit dem Titel „Legends of the Seas“ angekündigt, mit dem man den erreichten Meilenstein feiern will.