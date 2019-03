Reese Witherspoon soll ein Zugpferd des neuen Streaming-Dienstes von Apple werden. Gemeinsam mit Jennifer Aniston soll die 43-Jährige in einer Serie über das amerikanischen Frühstücksfernehen Zuschauer für das neue Abo-Angebot des iPhone-Herstellers gewinnen. (Jeff Spicer/Getty Images)

Mit dem Countdown-Vorspann einer Filmrolle und dem Slogan „It's Show Time“ hat Apple zu einem Event im Steve Jobs Theatre auf dem Apple Campus in Cupertino eingeladen. Dort wird am Montagabend - um 18 Uhr deutscher Zeit - wohl Apples Einstieg als Streaming-Dienstleister verkündet. Im April, spätestens im Mai, soll es losgehen. Müssen sich Netflix und Amazon warm anziehen? Einige der Pläne Apples wurden bereits vorab gestreut. Vor allem das Personal und die Inhalte einiger Serien und Filme.

Kritiker von Apple-Chef Tim Cook bemäkeln hin und wieder, seit dem Tod vom Firmen-Genius Steve Job im Jahr 2011 habe der angebissene Apfel aus dem Silicon Valley keinen technischen Meilenstein mehr aus seinem Gehäuse entlassen. Doch vielleicht ist dies auch gar nicht Cooks Ziel. Schließlich kündigte der 58-jährige Firmenboss in den letzten Monaten mehrfach an, sein Unternehmen werde sich in Zukunft stärker als Dienstleister denn als „Fabrikant“ profilieren. Als sicher gilt, dass Apple am Montagabend seinen bislang noch namenlosen Streaming-Dienst vorstellen wird. Ankündigungen zufolge wird man darüber Fremdinhalte wie das Programm amerikanischer Kreativschmieden wie HBO („Game of Thrones“) oder Showtime buchen können („Homeland“), aber auch exklusive Eigenproduktionen sollen zu sehen sein. Zwischen einer und zwei Milliarden Dollar will Apple wohl für Letztere ausgeben. Klingt viel, ist aber wenig einschüchternd, wenn man die Zahlen von Branchenprimus Netflix im Vergleich betrachtet, wo derzeit etwa 15 Milliarden Dollar pro Jahr ins Programm investiert werden.

Talkt sie bald für Apple? Oprah Winfrey ist die erste Frau, die ihre eigene Talkshow hatte - und auch über 25 Jahre lang selbst produzierte. Gleichzeitig ist die TV-Moderatorin die erste Afroamerikanerin, die Milliardärin wurde. Apples neuem Streaming-Dienst soll Winfrey wohl ein exklusives neues Programm zuliefern. (Mark Metcalfe/Getty Images)

Aniston, Witherspoon und Winfrey werden Apple-Stars

Auch die Ausrichtung des Apple-Programms wird wohl weniger „spitz“ und provokant geraten. So setzt man im kalifornischen Cupertino wohl eher auf familienfreundliche Unterhaltung denn auf Gewalt und Sex. Einige Stars und Programme des neuen Streaming-Players wurden bereits informell bestätigt: Sol sollen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in einer Serie über das Frühstücksfernsehen zu sehen sein, Steven Spielberg dreht einen exklusiven Film und auch Star-Talkerin Oprah Winfrey hat man angeblich mit einem exklusiven Angebot unter Vertrag genommen.

Dreht er derzeit für Apple? Steven Spielberg, so sagen die Gerüchte, drehe derzeit für Apple eine Fortsetzung seiner "Unglaublichen Geschichten". (Ian Gavan/Getty Images)

Ob dies reicht, um Netflix und Amazon als Content-Könige anzugreifen, ist fraglich. Vielleicht setzt Apple auch erst mal auf eine Mischstrategie aus Vertrieb - Programme wie HBO sollen über die Apple-Plattform billiger, als im Direktvertrieb zu haben sein - und ein paar Eigenproduktionen. Andere Stimmen behaupten jedoch, Apples Streaming-Dienst würde firmenintern bereits den Namen „Netflix-Killer“ tragen. Dies ließe vermuten, dass man bereits mehr als ein paar nette Familienserien im Köcher hätte. Am Montagabend wird man mehr wissen. Unter anderem auch, ob das Angebot zeitnah in Deutschland verfügbar sein wird.