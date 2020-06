Auch im Urlaub an der Nordsee ist die Corona-Krise allgegenwärtig. (Christian Charisius7dpa)

Der ältere Herr ist enttäuscht. Normalerweise bestellt er sich als erstes, wenn das Schiff den Hafen in Neuharlingersiel verlassen hat, im Salon eine Bockwurst mit Senf und eine eiskalte Flasche Jever. „Tradition“, sagt er. Diesmal muss er damit brechen. Auf der „Spiekeroog I“, die an diesem Vormittag rund 200 Urlaubsgäste auf die Insel Spiekeroog bringt, bleibt der Kiosk zu. Kein Verkauf, eine Maßnahme zum Schutz vor Corona.

Der Verzicht auf Bockwurst und Bier während der Überfahrt ist nicht die einzige Einschränkung, die Inselurlauber in dieser Saison auf jeder der sieben Ostfriesischen Inseln in Kauf nehmen müssen. Auf allen Fähren, die vom Festland starten, herrscht Maskenpflicht. Sie gilt überall an Bord, auch oben an Deck, wo der Wind die frische Nordseeluft an diesem Tag mit voller Kraft übers Wasser pustet. Die Maske muss vor dem Gesicht bleiben.

Kein Spaß beim Thema „Maskenpflicht“

Das mag nicht jeder. Ein Pärchen hat sich backbord in eine Ecke verzogen und die Masken vom Mund genommen. Vom Fahrkartenkontrolleur, der das sieht, gibt es dafür einen Anranzer. „Maskenpflicht“, brummt er und schaut dabei grimmig. Bei diesem Thema verstehen sie hier keinen Spaß. Die Maske abzusetzen, ist kein Kavaliersdelikt.

Tatsächlich scheinen sich nicht alle Urlauber darüber im Klaren zu sein, wie fragil das Glück ist, in diesen Wochen überhaupt wieder auf eine Insel reisen zu dürfen. Wenn Matthias Piszczan Schilderungen über Gäste hört, die es mit der Mundschutzpflicht eher lax halten, macht er sich automatisch Sorgen. Pisz­czan ist der Bürgermeister von Spiekeroog. Anfangs haben sie drei Corona-Fälle hier gehabt, ein einheimisches Paar und eine Urlauberin, seit ein paar Wochen aber ist niemand mehr nachweisbar erkrankt. „Einen Corona-Ausbruch während der Hauptsaison“, sagt Piszczan, „mag ich mir nicht vorstellen.“

Das Wichtigste ist ja da: Strand und Wasser. Es freuen sich (von links) Nadja, Malte, Carmine und Matteo Petrera. (Marc Hagedorn)

Und doch müssen und sind die Inseln darauf vorbereitet. Ein Hubschrauber, allerdings für alle sieben Inseln zuständig, und ein Krankenwagen, der mit dem Schiff, der „Spiekeroog IV“, vom Festland geholt würde, stünden für die Evakuierung eines Erkrankten zur Verfügung. Aber je nach Dynamik der Ausbreitung könnten weitere Quarantänemaßnahmen notwendig werden. Die Fälle in Leer, Göttingen oder Hanau haben gezeigt, wie schnell es gehen kann. Ein Shutdown für die Inseln wäre fatal. „Diese Gefahr müssen wir minimieren“, sagt Piszczan. Alle Fähren dürfen deshalb nur zu 50 Prozent ausgelastet sein. „Die Schifffahrt ist das A und O“, sagt Piszczan, „die Überfahrt das Nadelöhr.“

2500 Gästebetten in Ferienwohnungen und Hotels haben sie hier auf Spiekeroog, dazu kommen noch einmal 1000 Betten in Familien- und Ferienstätten. Letztere dürfen noch keine Gruppen und Schulklassen wieder aufnehmen. Ferienwohnungen dagegen dürfen seit einiger Zeit ohne Mindestbelegungsfrist vermietet werden, in den Hotels sind mittlerweile wieder 80 Prozent der Betten freigegeben. Einerseits bedeutet das wenigstens im Ansatz eine Rückkehr zur Normalität, schließlich lebt die Insel vom Tourismus. Andererseits kann jeder Gast aber auch ein Überträger des Virus’ sein. Wie damit umgehen?

Ständig unter Entscheidungszwang

„Für uns ist das ein Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit“, sagt Piszczan. Ständig müssen die Entscheider auf den Inseln Abwägungen treffen. Wie weit darf man bei den erlaubten Lockerungen gehen? Welche Entscheidung hilft, welche stellt ein Risiko dar?

Die Urlauber bekommen davon nicht viel mit, sie sehen nur die Folgen. Wie Familie Petrera aus Bremen. Malte und Nadja mit Söhnchen Matteo haben die Großeltern – Ruth und Carmine – dabei. Nachdem die geplanten Urlaube ausgefallen waren, hatte sich die Familie spontan für eine Woche Spiekeroog entschieden. Schwimmen gehen würden sie gerne noch in diesem Urlaub. Doch das Hallenbad hat zu und wird bis mindestens Ende August auch geschlossen bleiben. „Schade“, sagt Malte Petrera, aber er und seine Familie nehmen es sportlich. Ist halt so in diesen Zeiten. Zumal sie sich auch ohne Schwimmbad zu beschäftigen wissen. Opa Carmine und Enkel Matteo haben einen Stock besorgt, alle zusammen bauen sie eine Burg. „Wir vermissen nichts“, sagt Malte Petrera.

Zum ersten Mal auf Spiekeroog und trotz Corona gut zufrieden, Familie Glück aus München (von links): Susanne, Florian, Oliver und Helena Glück. (Marc Hagedorn)

Dabei fehlt im Vergleich zu sonst eine ganze Menge in diesem Jahr. Das Kino – bis auf Weiteres geschlossen. Das Dorffest – abgesagt. Die Konzerte im Park – fallen alle aus. Das Sportdeck – bleibt zu. Selbst der Campingplatz, seit Jahrzehnten Sehnsuchtsort der alternativen Urlauber, darf in dieser Saison nicht öffnen. Für den Mitmach-Zirkus Tausendtraum immerhin, der jedes Jahr sein Zelt im Park aufschlägt und aus Hunderten von Kindern kleine Clowns und Artisten macht, wird an einer abgespeckten Lösung gearbeitet. Aber ob man sie findet?

Gut für die Einheimischen: Bei den meisten Gästen hält sich die Enttäuschung in Grenzen. Wer auf Spiekeroog Urlaub macht, der sucht ohnehin kein Remmidemmi, es gibt keine Autos, aber reichlich Raum, um die Seele baumeln zu lassen. Und das Wichtigste ist ja da: der Strand und das Meer.

Corona schränkt den „Wohlfühlfaktor“ ein

Katja Rucart ist trotzdem hin- und hergerissen. Seit Montag darf sie 80 Prozent der Betten in ihrem „Hotel Spiekeroog“ belegen, vier Tage später sind die Zimmer auch tatsächlich alle vergeben. Bayern und Baden-Württemberg haben noch Pfingstferien. Das Geschäft läuft wieder an, das ist gut für Rucart. Aber für die Hotelmanagerin ist ihr Beruf mehr als die reine Unterbringung der Gäste. „Es geht um das gesamte Paket“, sagt sie, „um den Wohlfühlfaktor.“ Und da schränkt Corona sie, ihre Mitarbeiter und die Gäste ein. „Die kleinen Extras bleiben auf der Strecke“, sagt Rucart. Das niedliche Dekokissen im Zimmer, die Deckchen auf den Frühstückstischen, die Minibar, die nicht bestückt werden darf.

Zwar hat Rucart, die ihre Gäste hinter einem Plexiglasverschlag an der Rezeption begrüßt, ein paar Bücher aus der hauseigenen Bibliothek liebevoll auf Beistelltischen arrangiert, aber an den Regalen heften kleine Zettel, die das Ausleihen und Anfassen der Bücher verbieten. Und dann sind da natürlich die Gesichtsmasken, die hier alle tragen müssen. „Es ist richtig so, aber auch schade“, sagt Rucart, die noch ein weiteres Hotel und elf Ferienwohnungen betreibt. „Die Interaktion mit unseren Gästen ist uns sehr wichtig, aber jetzt mit Masken erkenne ich manchmal die Gesichter selbst von denjenigen nicht sofort, die schon lange zu uns kommen“, sagt sie, „und ein Lächeln bleibt unter der Maske unsichtbar.“ Daran muss sie sich gewöhnen.

(Grafik Weser Kurier)

Auch die Gäste müssen umdenken. Zwar haben alle Geschäfte und Restaurants auf, aber die Lokale dürfen nur einen Teil ihrer Tische belegen, und so kann der Versuch, abends spontan einen Platz zu finden, scheitern. „Sorry“, sagt der Kellner im Alten Inselhaus, „alles reserviert. Ich muss jeden Abend 40 Gäste wegschicken, tut mir sehr leid.“ „Wir sind im Innenbereich für die nächsten Tage ausgebucht“, sagt der Kellner der Pizzeria am Bahnhof. Ein weiterer Trend: Der Außer-Haus-Verkauf hat rapide zugenommen.

„Die Gäste sollten sich ein paar Tipps zu Herzen nehmen“, sagt Bürgermeister Pisz­czan. Er empfiehlt zum Beispiel den Einkauf in den beiden Supermärkten und Bäckereien ganz früh, am besten gleich nach Öffnung oder zwischen 15.30 und 16.30 Uhr. Das sind im Moment die Zeitfenster, in denen die Kunden nicht in meterlangen Schlagen vor den Geschäften stehen. Einen guten Tipp hat auch Familie Glück. Die Münchner haben alle Restaurantbesuche für ihren zehntägigen Aufenthalt schon von zu Hause aus gebucht. Ihnen gefällt es auf der Insel – trotz der Beschränkungen. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht ausgeschlossen, dass sie wiederkommen. Dann aber am liebsten ohne Corona.