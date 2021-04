Johannes B. Kerner testet das Mythen-Wissen von TV-Promis. (ZDF/Sascha Baumann)

Jeweils am frühen Sonntagabend kombinieren die meist höchst sehenswerten, anschaulich aufbereiteten „Terra X“-Dokumentationen im ZDF spannende Wissenschaftsthemen aus Naturkunde, Geschichte oder Technik. „Die große 'Terra X'-Show“ ist die Unterhaltungsvariante dazu - am Hauptabend. Vielzweck-Moderator Johannes B. Kerner lässt in der Mittwochs-Quizsendung Prominente zu Wissens- und Spielduellen antreten. Der Siegpreis von 20.000 Euro für das Gewinnerteam soll dabei für einen guten Zweck gespendet werden.

Wenn Promis zu Mythenerklärern und Entdeckern werden

Bilden ein Quiz-Show-Team: Jutta Speidel und Bülent Ceylan. (ZDF/Sascha Baumann)

Ins Rennen ziehen zwei Rateteams - Jutta Speidel mit Wotan Wilke Möhring und Sabine Heinrich im Team mit Bülent Ceylan. Sie müssen sich mit Fragen rund um geheimnisvolle Orte und populäre Mythen. Dafür reist man in der Show zu fremden Kulturen, erforscht Meerestiefen und erkundet Eishöhlen.

Dabei spielt das „Terra X“-Team, unter anderem mit Harald Lesch und Dirk Steffens, seine Stärken aus - unterstützt durch Promis, die auch in erklärenden Einspielfilmen zum Einsatz kommen. So stellen unter anderem Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, Reinhold Messner, Michael Kessler, Inka Bause oder Uschi Glas Themen der Sendung vor.