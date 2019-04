Corey Taylor wurde als Sänger der Band Slipknot bekannt. (Raphael Dias/Getty Images)

Slipknot-Sänger Corey Taylor will zum dritten Mal heiraten. Der Frontmann der Metal-Band verlobte sich mit seiner Freundin Alicia Dove, mit der er seit 2017 zusammen ist. Beide feierten ihre Verlobung auch in den sozialen Medien:„L'adorilust. Für immer. Und ewig“, schrieben sie etwa auf Instagram, wo ein Bild Alicias mit einem Verlobungsring zu sehen ist.

Wie Taylor um ihre Hand anhielt, verriet die Cherry-Bombs-Tänzerin ebenfalls: „Nach dem Frühstück zu Hause. Nachdem ich die Soße zurück in den Kühlschrank gestellt und die die Tür geschlossen hatte, stand er da mit einem Ring. Ließ sich hinab auf ein Knie, und ich fing sofort mit ihm auf dem Boden an zu weinen. In unserer Küche“. Sie schließt mit den Worten: „It was fucking perfect“.