The Greatest Showman - So. 05.01. - SAT.1: 20.15 Uhr The Greatest Showman

Was für ein Humbug

Andreas Fischer

Hugh Jackman ist „The Greatest Showman“ und zieht als legendärer Gründer einer Zirkusshow in einem mitreißenden Filmmusical alle Register des Entertainments.