Fasziniert das Publikum weltweit: Game of Thrones. In der Nacht zum 15. April soll die erste Folge der achten Staffel in Deutschland bei "Sky" abrufbar sein. (Sky/dpa)

Ob sie die beste Serie aller Zeiten ist, liegt allein in den Augen des Publikums – aber das findet sich immerhin in 80 Ländern auf fünf Kontinenten. Zweifellos ist „Game of Thrones“ das aufwendigste TV-Projekt aller Zeiten: 73 Folgen der Fantasy-Serie wurden mit hunderten Darstellern produziert, an Drehorten von Island bis Kroatien, von Irland bis Malta. Allein die letzte, achte Staffel hat 90 Millionen Dollar gekostet. Jetzt strahlen sie der produzierende US-Sender HBO und der Bezahlsender Sky aus, im Herbst wird das Free-TV nachziehen. Und wie immer werden alle dabei gewinnen. Todsicher.

Wer lebt? Wer stirbt? Das fragen sich vor jeder Staffel Millionen Fans weltweit. Die Serie ist berüchtigt dafür, dass auch über mehrere Staffeln hinweg sorgfältig aufgebaute Charaktere Knall auf Fall das Zeitliche segnen. Diese Unberechenbarkeit und die hochkomplexe Handlung fesseln keineswegs nur Leute, die sich ohnehin gerne auf Mittelalter-Märkten und bei Reenactments historischer Schlachten tummeln. „GoT“ hat Anwälte, Ärzte, Manager als glühende Fans – und trotz aller expliziten Brutalität auch viele Frauen.

Woher kommt's? Zum einen werden Klischees kunstvoll gebrochen. Die cleversten Kerle sind ein Eunuch, ein versoffener kleinwüchsiger Adeliger und ein durchtriebener Zuhälter. Immer wieder todesmutig ist ein dicker Büchernarr. Und erst die Frauen! Sie sind das wirklich starke Geschlecht, im Guten wie im Bösen. Oft erst hilflose Opfer, dann mitleidlose Racheengel. Gut, auch das hat man schon gesehen – doch nie in einer Konzentration und Raffinesse wie bei „GoT“.

Vor allem aber ist die Serie ein ungeheures intellektuelles Vergnügen. Die verwirrenden Verhältnisse auf den fiktiven mittelalterlichen Kontinenten Westeros und Essos sind wie ein ferner Spiegel unserer oft irren Welt. Ja, mein Kolumnen-Titel ist geklaut: 1978 veröffentlichte die US-Historikerin Barbara Tuchman „A Distant Mirror“ und zog Parallelen vom 14. Jahrhundert zur modernen Welt. Ein Bestseller.

Wie auch George R.R. Martins mehrbändige „GoT“-Vorlage „Das Lied von Eis und Feuer“. Dafür wurden nicht nur gründlich die europäische Geschichte und Mythologie geplündert, vom Nibelungenlied („Rote Hochzeit“) über die Templer („Nachtwache“) und die Rosenkriege („Haus Lannister“) bis zum Bußprediger Savonarola („Hoher Spatz“). Martins Epos lässt sich auch als top-aktuelle Parabel lesen. Die Drachen etwa, die flugs eine halbe Armee einäschern, sind im Grunde Massenvernichtungswaffen. In den falschen Händen, etwa jenen des „Nachtkönigs“, bedrohen sie die gesamte Menschheit. Ihn und seine Armee der Untoten kann man aber auch als globale Katastrophe deuten, die nur zu stoppen ist, wenn alle Mächtigen koalieren. Aber die verschlagene Königin Cersei denkt nur an sich. Bloß Fantasy? Ein ferner Spiegel!