Frank Plasberg packt seine Show-Gäste bei der Ehre: Wer kann sich am besten an die Ereignisse des fast komplett abgelaufenen Jahres erinnern. (ARD/Stephan Pick/Brand New Media/Montage Frey)

Der Sand ist schon fast komplett durchs Stundenglas gelaufen, die vergangenen, teilweise turbulenten, zwölf Monate sind innerlich abgehakt. Wer kann sich da denn noch an alle Details erinnern? Doch genau auf die hat es der routinierte Nachfrager Frank Plasberg in seiner traditionellen Jahresabschlussshow „2019 - Das Quiz“ abgesehen. Klar: Klima-Streiks, der Brexit, der kein Ende fand, und die Daueraufregung um Präsident Donald Trump. All das waren große Themen im vergangenen Jahr. Plasberg will's aber mal wieder ganz genau wissen und fühlt seinen Studio-Gästen Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Hans Sigl auf den Zahn. Damit die Abfragerei nicht allzu verbissen wird, streut er allerdings viele augenzwinkernden Anekdoten und Abseitiges ein. Und das Show-Team hat sich mal wieder besonders verrückte Spiel-Ideen einfallen lassen. Denn: Geschont wird bei Plasberg niemand.

Dabei verlässt er sich allerdings weitgehend auf verlässliche Weggefährten. Seit 2008 läuft das Jahresend-Quiz bereits im Ersten. Jauch war schon zwölfmal dabei, Jan Josef Liefers achtmal und Barbara Schöneberger bereits neunmal. Nur der Österreicher Sigl, bekannt unter anderem als ZDF-„Bergdoktor“, wird erstmalig in die Mangel genommen. An der Frauen-Quote muss Plasberg noch arbeiten.