Was macht das Genie Quentin Tarantino aus? Die Doku "QT 8: Quentin Tarantino - The First Eight" versucht eine Annäherung. (2020 Getty Images/Gareth Cattermole)

„Es gibt keine Zufälle in einem Quentin-Tarantino-Film“, heißt es an einer Stelle der Dokumentation „QT 8: Quentin Tarantino - The First Eight“, die unter dem weitaus cooleren und tarantinoeskeren Titel „The Bloody Genius“ fürs Heimkino erschien und nun auf ARTE Free-TV-Premiere feiert. Entlang seiner ersten acht Filme erzählt Filmemacherin Tara Wood die Geschichte jenes kinobegeisterten Regisseurs, der spätestens mit „Pulp Fiction“ Mitte der 90er-Jahre zur Autorenfilmer-Legende wurde. Zum Kult geriet Tarantino - das Genie, der Visionär und die „Stimme seiner Generation“, wie es in der hervorragenden Doku heißt - wohl eben deshalb, weil für ihn jedes (noch so blutige) Detail zählt.

Auf jene Detailtreue, die bei Tarantino immer aus einer grundlegenden Liebe zum Kino resultiert, fokussiert klugerweise auch der Film, der sich in erster Linie als Ehrerbietung und Nacherzählung einer Erfolgsgeschichte erweist - ohne dabei jedoch kritische Momente wie Uma Thurmans vieldebattierten Stunt-Unfall oder die enge Zusammenarbeit Tarantinos mit dem später verurteilten Produzenten Harvey Weinstein auszulassen. Was den 1963 geborenen Filmemacher so besonders macht, erzählen nicht nur Wegbegleiter wie Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, Kurt Russell, Lucy Liu, Christoph Waltz, Diane Kruger und Michael Madson, sondern auch animierte Zwischensequenzen, die allerdings ein wenig liebevoller hätten geraten können.

Der Dokumentarfilm "Quentin Tarantino - The Bloody Genius" arbeitet mit animierten Szenen, um Ereignisse aus der Vergangenheit nachzustellen - wie hier eine Szene mit Harvey Weinstein. (Koch Films / ARTE)

Was kommt da noch?

Sprechen lässt Regisseurin Tara Wood aber vor allem die Filme des Meisters - vom Durchbruch mit „Reservoir Dogs“ in Cannes 1992, auf den zwei Jahre später der Welterfolg „Pulp Fiction“ mit dem Comeback John Travoltas folgte, über den grandiosen Rache-Zweiteiler „Kill Bill“ mit und die Genre-Perle „Death Proof“, bis hin zu historisch angehauchten Meisterwerken wie dem Anti-Nazi-Kracher „Inglourious Basterds“ 2009 oder den Western „Django Unchained“ und „The Hateful Eight“. Ob die Kraft der Dialoge, die Besonderheiten der Kamera, die unglaublichen Soundtracks oder die oft persönlich geprägten Drehbücher: Anhand seiner Werke tritt in zahlreichen gezeigten Beispielen Tarantinos Charakter und Kreativität zutage.

Die amerikanische Schauspielerin Lucy Liu spielte unter anderem eine der Hauptrollen in Quentin Tarantinos Werk "Kill Bill". (Koch Films / ARTE)

Nur zehn Filme wolle er insgesamt drehen, wurde Tarantino immer wieder zitiert. Ob das nächste Werk nach dem aktuellen neunten „Once Upon a Time in Hollywood“ tatsächlich des Genies finales sein wird? Angesichts dieser enormen Schaffenskraft sollten Fans und Kinoliebhaber im Allgemeinen darauf hoffen, dass sich derlei Aussagen als kleine Flunkerein entpuppen.