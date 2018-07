Die großen Charterfolge gab es zuletzt nicht mehr, ein großer Sänger ist Max Mutzke aber immer noch. (Andreas Rentz/Getty Images for Wild Bunch Germany)

Im TV sieht man ihn nur noch selten, aber ja, es gibt ihn noch: Max Mutzke, ehemaliger Protegé von Stefan Raab, meldet sich demnächst mit einem neuen Album zurück. Die Ankündigung klingt durchaus vielversprechend: Mutzke, laut Mitteilung der „Marvin Gaye seiner Generation“, interpretiert auf dem Werk „Colors“ große HipHop-Klassiker von Stars wie Grandmaster Flash, De La Soul, Warren G. und Mary J. Blige. Zudem sind auch zwei neue eigene Songs des 37-jährigen Soul- und Pop-Sängers enthalten. Einen ersten Vorgeschmack wird es bereits am 20. Juli mit der Single „Augenbling“ (im Original von Seeed) geben, das Album erscheint am 28. September.

Einem großen Publikum wurde Max Mutzke 2004 bekannt, als er bei Stefan Raabs Casting-Wettbwerb „SSDSGPS“ („Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star“) den Sieg holte. Beim darauffolgenden „Eurovision Song Contest“ erreichte Mutzke den achten Platz, außerdem landete das von Stefan Raab produzierte Debütalbum „Max Mutzke“ auf Platz eins in den Charts. Die späteren Werke konnten an die ersten Erfolge allerdings nicht mehr anknüpfen - Mutzkes bis dato letzte Platte „Max“ landete 2015 auf Platz 37 in der Hitparade.