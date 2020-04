Geschichte im Ersten: Mensch gegen Virus - Mo. 11.05. - ZDF: 23.30 Uhr „Geschichte im Ersten: Mensch gegen Virus“

Was man von früheren Pandemien lernen kann

Rupert Sommer

Die Corona-Krise greift aktuell dramatisch in viele Lebensbereiche ein. Die brandaktuelle ARD-Dokumentation erinnert an den Verlauf früherer gefährlicher Massenerkrankungen und versucht daraus Schlüsse zu ziehen, was man heute unbedingt beachten sollte.