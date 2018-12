Oftmals ein undankbarer Job: Jochen Knies und Sandra Dahms (Mitte) vom Jobcenter Würzburg sind auf der Jagd nach Sozialbetrügern. (ZDF / Thomas Eidam)

„Mit den Hartz-IV-Regelsätzen hat man keinerlei Chance, über den Monat zu kommen“, sagt Ulrich Schneider. Der Sozialfunktionär ist seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. In seine Amtszeit fällt auch die Einführung der Hartz-IV-Gesetze. Dieses Arbeitslosengeld II wurde zum 1. Januar 2005 durch das „Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wirksam. Es gilt bis heute als umstritten. In dem Film „Genug zum Leben?“ stellt der Autor Sebastian Galle eben jenes „Hartz IV“ auf den Prüfstand. Zu sehen ist seine Reportage am Mittwoch, 19. Dezember, 20.15 Uhr, ZDFinfo.

Wie Galle zeigt, spalten sich bei Hartz IV die Meinungen. Der Autor stellt die Fragen: Hat jeder damit das, was er zum Leben braucht? Oder reicht es hinten und vorne nicht? Zumindest Schneiders Urteil darüber ist eindeutig. Für die Befürworter hingegen steht das Gesetz für Aufschwung. Das Problem allerdings: Wie Ermittler der Jobcenter betonen, biete das System Hartz IV immer wieder auch Schlupflöcher für Missbrauch.

Der ehrenamtliche Tafel-Mitarbeiter Harald Ulrich beklagt, dass immer mehr Menschen auf Tafeln angewiesen sind. (ZDF / Matthias Barth)

Um vermeintliche Betrugsmaschen nachzuweisen, begleitet Galle unter anderem einen Ermittlungsdienst der Stadt Würzburg. Jochen Knies und Sandra Dahms sind um ihren Beruf nicht zu beneiden. Sie klopfen an Türen hinter denen, es schnell unangenehm werden kann. Knies weiß von einem Kollegen, der bei einem Kontrollbesuch bereits mit einem Messer angegriffen wurde. Als er und Partnerin Dahms einen Hartz-IV-Empfänger in einem sozialen Brennpunkt näher beleuchten und mit Sanktionen belangen könnten, erhalten sie zum Abschied keine netten Worte: „Keiner kann euch leiden, wir hassen euch.“

Ob Hartz IV nun zu positiven Perspektiven oder den sozialen Kahlschlag Tür und Tor geöffnet hat, bleibt auch in dem Film offen. Ein heißes Thema allerdings wird das Gesetz auch 13 Jahre nach seiner Einführung bleiben. Nicht umsonst denken die Spitzen von SPD und der Grünen darüber nach, Hartz IV womöglich doch wieder abschaffen zu wollen.