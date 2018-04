Für die Diskussionsrunde über Auswege aus der Pflegemisere im Land hat Maybrit Illner die übliche Sendezeit um 15 Minuten ausgedehnt. (ZDF / Christian Schoppe)

Es war eines der wichtigsten Versprechen, mit der die neue Regierungskoalition ihre Arbeit aufnahm - etwas gegen den Pflegenotstand im Lande zu tun und die Politik in dieser brisanten Frage komplett neu auszurichten. Wie lassen sich die Probleme einer rasch alternden Gesellschaft in den Griff kriegen? Wo muss der Gesetzgeber gegensteuern, um neue Pflegeskandale zu verhindern? Maybrit Illner versucht sich in ihrem auf 75 Minuten ausgedehnten Talk an einer Probe aufs Exempel. Sie hat für ihr „maybrit illner spezial“ engagierte Pflegekräfte sowie Angehörige von Alten und Kranken, die auf sehr intensive Betreuung angewiesen sind, eingeladen. Ihren Fragen stellt sich der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der seinerseits durch Katja Kipping, Parteichefin von Die Linke, in die Zange genommen werden dürfte.