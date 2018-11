Peter Zwegat kann auch fröhlich sein - vor allem, wenn es ein Jubiläum zu feiern gibt. (MG RTL D)

Wer Peter Zwegat, den latent knurrig dreinblickenden Finanzexperten mit dem angegrauten Sachbearbeiter-Charme, bislang als eher humorbefreiten Mahner und Nörgler wahrgenommen hatte, dürfte sich in dieser Sonderausgabe die Augen reiben. Für „10 Jahre Raus aus den Schulden - Spezial“ kehrt der wichtige RTL-Repräsentant, der mit seiner Schuldnerberatung eigentlich schon seit 2007 und damit länger als eine Dekade auf Sendung ist, zu drei „Fällen“ aus den ersten zehn Jahren zurück, die ihn selbst am stärksten bewegt hatten. Dabei kann er auch sein Talent für schräge Sprüche, skurriles Grimassieren, aber vor allem für viel warmherzig-launige Mitmenschlichkeit unter Beweis stellen.

In der Rückschau geht es Zwegat und der „Raus aus den Schulden“-Redaktion darum, einmal nachzuprüfen, ob die Tipps und Ermahnungen aus früheren Vor-Ort-Besuchen auch tatsächlich gefruchtet haben. Und so trifft der Finanzfuchs unter anderem in der Nähe von München mit Claudia eine starke Frau wieder, die vor zehn Jahren eben erst ihren Mann verloren hatte und mit zwei Kindern über die Runden kommen musste. Die jungen Leute sind mittlerweile erwachsen - und Claudia hat nach langer Zeit noch einmal ihr Glück wiedergefunden. Sie ist verliebt.