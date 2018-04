Blitzbleiter wurde zum Verhängnis

Waschbär löst Feuerwehreinsatz aus

Bloß gut, dass das Wetter so schön war: Ein Waschbär ist in Rudersberg in Baden-Württemberg am Blitzableiter eines Hausdachs hängen geblieben - und hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.