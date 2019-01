Das Sumpfgebiet in Louisiana ist ein Naturparadies, in dem sich der Mississippi weit verzweigt. (NDR / National Geographic Channel / Whitney Beer-Ker)

Mit einem bildgewaltigen Naturfilm über den Mississippi geht die dreiteilige neue ARD-Dokureihe „Die Story im Ersten: Die größten Flüsse der Erde“ nun zu Ende. Die Filmemacher beginnen ihre aufwendige BBC-Produktion, die vom NDR und vom BR unterstützt wurde, diesmal mit dem gewaltigen Netz an Quell- und Nebenflüssen des Wassersystems, das von den Rocky Mountains im Westen der USA bis zu den Appalachen im Osten reicht. Vor allem im Hochgebirge im Westen dauert der Winter oft fünf Monate. Milliarden Tonnen an Eis und Schnee speisen dann den Fluss, der sich quer durch das Land seinen Weg in den Golf von Mexiko bahnt. In der Ebene wird der Mississippi zum trägen braunen Strom, der durch die Getreidekammer des Kontinents fließt und noch immer vielen wilden Tierarten eine Heimat bietet - vor allem in den Sümpfen Louisianas, wo Alligatoren heimisch sind.