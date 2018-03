Her - Her

„We refuse to be the one dying“ und „We choose the way we'll be remembered“, singt Victor Solf auf „We Choose“ und zollt damit schon im Opener seinem verstorbenen Wegbegleiter Simon Carpentier Tribut. Der majestätische Plural ist nicht neu und auch nicht sehr verwirrend: Die Idee hinter dem Projekt Her war schon immer, aus eins und eins drei zu machen, in der Zusammenarbeit zweier Künstler etwas zu finden, das größer ist als sie beide.

Nun lebt Simon, der im Sommer einem Krebsleiden erlag, in Her weiter, und Victor singt für ihn. Zur groovenden 80er-Coolness von „Neighborhood“ möchte man sich einen schwarzen Hut tief ins Gesicht ziehen und eine Zigarette anzünden. Nichtrauchern ist die Nummer „5 Minutes“ zu empfehlen, die Eiligen einen effizienten Weg ins Liebesleben weist. Auch „Quite Like“ widmet sich dem präkoitalen Smalltalk und preist die namenlose weibliche Person, die sich durch das Schaffen der Band zieht.

Der Eleganz der Musik entsprechend graben die Texte von Her tief im Schlagwortschatz. Da ist von zankenden Wölfen die Rede, von sich duckenden Rosen im Dunkel der Nacht und von Mona Lisa, die singend aus dem Schrank kommt. Die Liebe schwebt über allem. Deshalb ist es so wichtig, dass Her mehrdeutig bleiben und trotzdem ausdrucksstark sind.

Obwohl offiziell als Debütalbum beworben, recyclet „Her“ vier Songs aus dem bisherigen Output. Das muss es vermutlich, um ein Bindeglied zu sein, das erinnert, was die beiden zusammen geschaffen haben, das aufzeigt, was Simon hinterließ und in die Zukunft weist, die Victor bestreiten will. Wie sich Henning May (AnnenMayKantereit) auf „On & On“ verirrt hat, ist eine schwierigere Frage. Das affektierte Gegröle des Kölners, das an anderer Stelle durchaus charismatisch sein kann, wirkt auf dieser Produktion fehl am Platz. Die Strophen des französischen Rap-Newcomers Roméo Elvis sind das gelungenere Experiment, sie fügen sich gut zwischen die unaufgeregten Beats.

Den Sound von Her zu vergleichen, ist schwer. Die britische Neo-Soul-Gruppe Jungle fällt einem manchmal ein, in einzelnen Momenten denkt man auch an Chet Faker. Vor allem ist die Soul- und Elektropop-Melange aber sehr sexy und findet problemlos die Balance zwischen kauzig und eingängig. Der dramaturgische Bogen schließt sich mit einem Saxophon-Solo und einer finalen Widmung an Simon: „As long as you control the sea I will easily ride my boat to an unknown lot“. Ein schönes Bild dafür, dass dieses Album nicht nur Trauerarbeit ist, sondern auch in dem vertrauensvollen Wissen entstand, dass die Geschichte von Her sich weiterschreiben wird.