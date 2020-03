Am 24. März startet der Streamingdienst "Disney+" in weiten Teilen Europas. Das für Donnerstag geplante Launch-Event wurde aufgrund der Corona-Warnung kurzfristig abgesagt. (Disney+)

Seit Wochen breitet sich das Corona-Virus in immer mehr Ländern rund um den Globus aus. Neben der Schweiz und Frankreich hat auch Deutschland die ersten Großveranstaltungen aus Angst vor einer Epidemie abgesagt. Kurz nach der „Leipziger Buchmesse“ hat nun auch „Disney“ eine für Donnerstag geplante Großveranstaltung gecancelt: Zum europäischen Start seines neuen Streamingdienstes „Disney+“ wollte das Medienunternehmen Journalisten und Prominente zu einem einmaligen Launch-Event nach London einladen.

Neben Gesprächen mit einigen kreativen Köpfen und Stars der hauseigenen Produktionen sollten auch die Führungskräfte die neuen Angebote vorstellen. Nun wurde das Event wie auch die für Freitagmorgen geplante Pressekonferenz abgesagt: „Aufgrund einer Reihe von Absagen und zunehmender Besorgnis über die Aussicht, zu diesem Zeitpunkt international zu reisen, haben wir beschlossen, unsere Disney+-Startveranstaltungen abzusagen“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.