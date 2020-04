Sky erweitert aufgrund der Corona-Krise das Angebot, um den Kunden mehr Unterhaltung zu bieten. Außerdem werden aktuelle Kinofilme wie "Trolls World Tour" verfügbar sein. (Universal Pictures International)

In den nächsten Wochen werden die Deutschen viel Zeit zu Hause verbringen. Daher will Sky nun sein Angebot erweitern: Schon bald soll allen Kunden die Bereiche Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive den Sky Box Sets für einen Monat kostenlos zur Verfügung stehen. Diejenigen, die diese Bereiche bereits gebucht haben, erhalten zwei Filme gratis aus dem Sky-Store-Angebot - das aufgrund der geschlossenen Kinos aufgestockt wird: Aktuelle Kinoblockbuster wie „Trolls World Tour“ oder „Emma“ werden parallel zum Kinostart verfügbar sein. Außerdem will Sky sein Film- und Serienangebot erhöhen.

„In diesen beunruhigenden und unberechenbaren Zeiten hat sich Sky zum Ziel gesetzt, seine Kunden auch weiterhin so gut es geht durch schwierige Zeiten zu begleiten“, hieß es in der Pressemitteilung des Senders. „Aus diesem Grunde wird Sky allen Kunden die ganze Welt der Sky Unterhaltung bieten, um das Leben in den nächsten Wochen etwas unterhaltsamer und leichter zu machen und für Abwechslung zu sorgen.“

Trotz der abgesagten Sportaktivitäten sollen auch die Sportsender wie Sky Sport News HD weiter ausstrahlen: Es gibt aktuelle Informationen, aber auch Zusammenschnitte der legendärsten Sportmomente im Fußball oder in der Formel 1, dazu Saisonrückblicke und Thementage. Außerdem können Sportbegeisterte täglich online abstimmen, was sie gerne im Programm hätten.