Tour-Wahnsinn, nächstes Kapitel. Auf ihrer offiziellen Homepage gab Rammstein bekannt, dass die anstehende Stadiontour 2020 aufgrund der hohen Nachfrage durch Zusatzshows ergänzt wird. (Jens Koch)

Am 3. Juli startete für Mitglieder des offiziellen Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ der Kartenvorverkauf für die Tour 2020, nun überrascht die Band ihre Fans mit weiteren Konzertterminen. Weil der Andrang auf die begehrten Tickets so enorm ist, kündigten Rammstein Zusatzshows in allen deutschen Städten an!

Damit dürfen sich Fans in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin auf jeweils zwei Auftritte der erfolgreichen Band freuen. Neben den Konzerten in Deutschland gastieren Rammstein im kommenden Jahr in zwölf weiteren europäischen Ländern, etwa in Dänemark, Frankreich, Italien und Polen. Der reguläre Vorverkauf für die Stadiontour 2020 startet am Freitag, 5. Juli, um 11 Uhr; die personalisierten Karten sind exklusiv über die Ticketplattform Eventim erhältlich. Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ hatten für begrenzte Zeit schon ab 3. Juli die Möglichkeit, Karten zu erwerben.

Ihre heimischen Fans dürfen sich freuen: Rammstein werden auch 2020 einige Konzerte in Deutschland spielen. Sie gastieren in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin - und das doppelt. Wegen der hohen Nachfrage spielt die Band in jeder deutschen Stadt zusätzlich zu den eigentlich geplanten Auftritten eine Zusatzshow. (Jens Koch)

Ende Mai veröffentlichten Rammstein ihr neues selbstbetiteltes Album, das in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt die Chartspitzen eroberte. Die dazugehörigen Live-Aktivitäten sollen sich bis mindestens ins Jahr 2022 ziehen.

Die deutschen Tourdaten von Rammstein im Überblick - mit Zusatzkonzerten

Nicht Amerika, nicht Asien: Rammstein spielen 2020 weitere Europa-Konzerte. (Jens Koch)

29.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

30.05.2020 Leipzig, Red Bull Arena Leipzig - Zusatzshow

Sie sind die Band der Stunde: Kürzlich veröffentlichten Rammstein ihr neues selbstbetiteltes Album, zudem befinden sie sich derzeit auf großer Stadion-Tour. (Jens Koch)

02.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

03.06.2020 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena - Zusatzshow

Die Stadiontournee 2020 führt Rammstein für insgesamt 23 Konzerte durch zwölf verschiedene Länder in ganz Europa. (Jens Koch)

27.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

28.06.2020 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena - Zusatzshow

01.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion

02.07.2020 Hamburg, Volksparkstadion - Zusatzshow

04.07.2020 Berlin, Olympiastadion

05.07.2020 Berlin, Olympiastadion - Zusatzshow