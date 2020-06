"Vom Winde verweht" zeige viele rassistische Vorurteile, die zum Allgemeingut gehörten, erklärt ein HBO-Sprecher die Streichung des Films. Hier kümmert sich Hattie McDaniel (rechts) als Mammy um die Südstaatenlady Scarlett O-Hara, gespielt von Vivien Leigh. Immerhin erhielt McDaniel für ihre Darstellung als erste Afroamerikanerin einen Oscar. (Warner)

Die weltweiten Proteste gegen Rassismus nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA bringen immer mehr TV-Sender wegen möglicher rassistischer Inhalte in Filmen und Serien in Bedrängnis. Der US-Sender HBO entfernte am Dienstag den Filmklassiker schlechthin, das Südstaaten-Epos „Vom Winde verweht“, von seiner Streaming-Plattform HBO Max.

Ein Sprecher kündigte im Branchenblatt „Variety“ an, der Film werde dort erst wieder zusammen mit einer Diskussion des historischen Kontexts und einer Anklage seiner rassistischen Darstellungen eingestellt. Zuvor hatte der „12 Years A Slave“-Drehbuchautor John Ridley in der „Los Angeles Times“ gefordert, den Film wegen rassistischer Stereotypen und der Glorifizierung der Südstaaten aus dem Programm zu nehmen.

"Vom Winde verweht" mit Clark Gable und Vivien Leigh ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Jetzt steht er wegen zahlreicher rassistischer Darstellungen in der Kritik. (Metro-Goldwyn-Mayer)

„Vom Winde verweht“ aus dem Jahr 1939 über die unglückliche Liebe einer Plantagenbesitzerin zu einem Südstaaten-Adligen vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Der HBO-Sprecher sagte: „'Vom Winde verweht' ist das Produkt seiner Zeit und zeigt rassistische Vorurteile, die in der US-Gesellschaft damals leider zum Allgemeingut gehörten. Diese rassistischen Darstellungen waren damals falsch und sind es auch heute.“

Netflix streicht „Little Britain“

Auch "Little Britain" steht wegen rassistischer Elemente in der Kritik: Netflix und die BBC nahmen die britische Comedy-Serie nun aus dem Programm. (Polyband / WVG Medien)

Auch Netflix und der BBC-Streamingdienst iPlayer reagieren und haben die britische Comedy-Serie „Little Britain“ von ihren Plattformen genommen. In einigen Sketchen treten die Hauptdarsteller darin mit schwarz angemalten Gesichtern auf, das so genannte „Black Facing“.

Matt Lucas, neben David Walliams einer der beiden Hauptdarsteller, hat diese Darstellung schon früher bedauert: „Ich würde das heute nicht mehr machen“, sagte er 2017. „Little Britain“ ging 2003 auf Sendung. Ein weiteres Format der beiden, „Come Fly With Me“, ist bei Netflix ebenfalls nicht mehr zu sehen. Ein BBC-Sprecher begründete die Streichung wie folgt: „Die Zeiten haben sich geändert, seit 'Little Britain' das erste Mal ausgestrahlt wurde.“