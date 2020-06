Verzögert sich wegen der Unruhen in den USA: der Start der dritten "Fortnite"-Saison. (Epic Games / People can fly)

Zahlreiche Vertreter der Gaming-Branche setzen ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus in den USA und verschieben die Präsentation ihrer Spiele oder den Start neuer Online-Seasons, um jenen Stimmen Gehör zu verleihen, die aktuell Wichtigeres zu sagen haben.

Nach Electronic Arts, Activision und Sony zieht nun auch Epic Games nach: Der ursprünglich für den 4. Juni angekündigte Start der dritten Season beim populären Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ wurde letzte Woche bereits auf den 11. Juni verschoben, jetzt hat Epic eine weitere Verspätung angekündigt: Das einleitende Event „The Device“ geht erst am 15. Juni live, zwei Tage später - am 17. Juni - soll dann die neue Season des Online-Shooters folgen.

Grund für die Verzögerung: die anhaltenden Unruhen in den USA. Seit der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch weiße Polizisten erleben die Vereinigten Staaten in vielen Städten Demonstrationen und Tumulte, die Präsident Trump mit militärischer Gewalt zu beenden droht.

Es gibt Wichtigeres

„Die aktuellen Geschehnisse erinnern uns an die anhaltenden Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft - von der Verweigerung menschlicher Grundrechte bis hin zur Wirkung von offenem oder subtilem Rassismus gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe“, stellt Epic in einer Pressemeldung klar. „Wir sind uns der Qualen bewusst, die unsere Freunde, Familien, Team-Mitglieder, Spieler und Communities derzeit erfahren. Wir glauben an Gleichheit und Gerechtigkeit, Vielfalt, Inklusion und daran, dass diese fundamentalen Grundsätze wichtiger sind als Politik.“ Weiterhin heißt es in der Erklärung: „Das Team will 'Fortnite' weiterentwickeln, aber wir müssen den Start der Season so legen, dass sich unsere Mitarbeiter auf sich selbst, ihre Familien und ihr Umfeld konzentrieren können.“

Die neue Terminwahl ist für „Fortnite“ eher unüblich: In der Regel finden Live-Events bei dem Action-Titel samstags statt, diesmal laden die Spieler an einem Montag durch.