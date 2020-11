Dr. Wolff (Clemens Schick) scheint zu wissen, was Timo (Jannis Niewöhner) benötigt: jemanden, der auf Augenhöhe mit ihm kommuniziert. (ZDF / Sandra Müller)

Das Fest der Liebe, das Fest der Familie? Weihnachten ist nicht für alle Menschen ein aus der Werbung entsprungenes Bilderbuchereignis. Dementsprechend sind die damalige Regie-Debütantin Theresa von Eltz und Autorin Esther Bernstorff mit „4 Könige“ (2015), welches nun auf ARTE zu sehen ist, nicht angetreten, um ein klassisches Happy End aufzutischen: Stattdessen zeigen sie lediglich einen Ausschnitt aus dem Leben von vier trefflich verkörperten Problemjugendlichen, die die Festtage in der Jugendpsychiatrie verbringen müssen. Dabei deuten sie lieber an, als theatralisch aufzubauschen und können sich auf ihre Hauptdarsteller verlassen. Jella Haase, Paula Beer, Jannis Niewöhner: Die damaligen Talente gehören inzwischen zu den gefragten Schauspielern im Land.

„Was kommt euch als Erstes in den Sinn, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt?“, fragt Psychiater Dr. Wolff (Clemens Schick) bei einem winterlichen Spaziergang in die Runde. „Druck“, heißt die wohl ehrlichste Antwort der sonst so stillen Alex (Paula Beer). Druck, den sie in ihrem zerrütteten Elternhaus spürt, von einer labilen, selbstzerstörerischen Mutter, die sie als seelischen Mülleimer missbraucht. Druck von einem Vater, der jede Geduld und jedes Einfühlungsvermögen vermissen lässt. Für sich selbst findet sie im Leben keinen Platz, zu gedrängt geht es dort zu und zu groß ist ihre Verantwortung für andere. Also springt das junge Mädchen kurz vor Weihnachten aus dem fahrenden Auto ihres Vaters, der sie gerade der Mutter entriss. Sie landet in einer Jugendpsychiatrie und trifft dort auf die anderen drei der „4 Könige“.

Vier Jugendliche, viele Probleme und ein "Weihnachtspimmel": Laras (Jella Haase) Gemüt wechselt teilweise schlagartig zwischen Frohsinn und Verschlossenheit. (ZDF / Sandra Müller)

„Schon wieder eine Zwanghafte“, wird die verbeulte Alex dort von Lara (Jella Haase) begrüßt. Für einige Zeit scheint sie für den Betrachter die interessanteste der vier Jugendlichen zu sein. Das mag an Haases gewohnt einnehmendem Spiel liegen. Sie zeichnet eine aufsässige, in ihren Tiefen aber äußerst zerbrechliche Jugendliche, die Aufmerksamkeit sucht, sich aber lieber eingraben würde. Mit Drogen rebellierte sie gegen ihre snobistischen Eltern, eine daraus resultierende Psychose brachte sie in die Klinik.

Keine peinliche Teenie-Tuerei

Gruppentherapie ist angesagt: Dr. Wolff (Clemens Schick, zweiter von links) und die vier Könige Lara (Jella Haase), Alex (Paula Beer), Fedja (Moritz Leu) und Timo (Jannis Niewöhner, von links) hätten viel zu besprechen, doch mancher gibt sich schweigsam. (ZDF / Sandra Müller)

Mit ihrem aufbrausenden Gemüt kann der Dritte im Viererbunde, Fedja (Moritz Leu), wenig anfangen. Schwerst misshandelt von seinen Klassenkameraden schnauft und wimmert er sich gebückt und ohne jedes Körpergefühl durch die Gänge der Anstalt. Vor allem die Ankunft seines neuen Zimmerkollegen Timo (Jannis Niewöhner) bringt das Angstfass zum Überlaufen. Den zeichnet nämlich eine überbordende Aggressivität aus, mit Gewaltausbrüchen muss jederzeit gerechnet werden. Sein Vater, der später im Film zu Besuch ist, erweist sich als Weichei, der sich von seiner Frau tyrannisieren lässt.

Was der Zuschauer nun zu sehen bekommt, sind keine ellenlangen Gruppentherapiegespräche, in der die vier sich öffnen, ihr Leid beschreiben. Ohnehin will keiner von ihnen über sich reden. Man erwischt die vier in einem frühen Stadium der Therapie, in der Dr. Wolff vor allem Vertrauen gewinnen will. Dafür lässt er sie ein ums andere Mal gewähren, nimmt in Kauf, dass sich Fedja aus Furcht vor Timo selbst etwas antut, erlaubt der Gruppe, ohne Aufsicht ins anrainende Waldstück loszuziehen und schaut sogar weg, als sie sich vorher Alkohol aus einem Geschenkkorb klauen. Seine Kollegen um Schwester Simone (Anneke Kim Sarnau) hat er dabei keineswegs hinter sich.

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk hat Lara (Jella Haase) für Fedja parat ... (ZDF / Sandra Müller)

Doch Wolffs lange Leine erlaubt auch das, was Romantiker wohl gerne als kleines Weihnachtswunder bezeichnen würden: Die vier finden zueinander. Ohne peinliche Teenie-Tuerei schenken sich die „4 Könige“ nach einem sanften Herantasten Selbstlosigkeiten, die sie aus ihrem vorherigen Leben nicht kennen: Akzeptanz, Respekt und Zuneigung. Was sie allerdings nicht vor weiteren Problemen schützt.