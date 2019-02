Marco (Max Riemelt, links) und sein Lehrer (Jürgen Vogel) geraten aneinander - die Situation droht zu eskalieren. (ARTE / Constantin Film Verleih GmbH)

„Nicht schon wieder das Dritte Reich“, stöhnen die Schüler. Wer aus der jüngeren Generation hat das nicht schon selbst im Geschichtsunterricht gehört oder gar selbst in den Buchumschlag gemurmelt, wenn abermals der Nationalsozialismus auf dem Lehrplan stand. „So etwas wäre heute doch nicht möglich, dazu sind wir viel zu aufgeklärt“, halten die Jugendlichen ihrem Lehrer Rainer Wenger (Jürgen Vogel) vor. Was setzt man solchen naiven, aber nachvollziehbaren Aussagen entgegen? Wenger antwortet in Dennis Gansels Drama mit einem sozialen Experiment, das schon bald zum Selbstläufer wird: Die Schüler sehen sich fortan als „Die Welle“, eine einheitliche Masse in Weiß, die jeden schneidet und unterdrückt, der nicht zu ihrer Gemeinschaft gehören will. Die Situation droht zu eskalieren ... ARTE wiederholt nun die Verfilmung von Morton Rhues Tatsachenjugendroman zur besten Sendezeit.

Bei allen Ambitionen, die Dennis Gansel mit der „Welle“ auf die Leinwand brachte, wurde aus dem Thriller-Drama doch ein recht poppiges Stück Aufklärung. Wahrscheinlich darum bemüht, gerade das junge Zielpublikum anzusprechen, spielt das Drehbuch mit der Sprache der Jugend, mit ihren Looks und Subkulturen. Getragen wird der Film jedoch von einem großartigen Ensemble, zu dem neben Jürgen Vogel unter anderen auch Max Riemelt, Frederick Lau, Jennifer Ulrich, Elyas M'Barek und Jacob Matschenz zählen.

Rainer Wenger (Jürgen Vogel) will seinen Schülern zeigen, dass das Thema Nationalsozialismus auch heute noch aktuell ist. Das gelingt ihm auf dramatische Weise. (ARTE / Constantin Film Verleih GmbH)

Wie Netflix kürzlich bekannt gegeben hat, wird der Roman demnächst auch in serieller Form für die VoD-Plattform adaptiert. Damit stellt „Die Welle“ nach „Dark“ und „Dogs of Berlin“ die dritte deutsche Netflix-Eigenproduktion dar. Auch Regisseur Dennis Gansel, Produzent Christian Becker und Co-Autor Peter Thorwarth sind als Produzenten wieder mit von der Partie. Noch in diesem Jahr soll das Format seine Premiere bei dem Streaminganbieter erleben.