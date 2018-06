Erste Sichtung seit 30 Jahren

Weißer Hai südlich von Mallorca entdeckt

In der Nähe der Baleareninsel Cabrera ist am Donnerstag nach Angaben von Meeresbiologen ein Weißer Hai gesichtet worden - zum ersten Mal seit Jahrzehnten in dieser Region des Mittelmeers.