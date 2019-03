Schockierend! Bei dem rechten Aufmarsch in Charlottesville traten Nazis, Nationalisten und sogar Ku-Klux-Anhänger gemeinsam auf. (ARTE / Silverfish Media)

Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia wurde im August 2017 berühmt - aus traurigem Anlass. James Alex Fields jr. fuhr mit seinem Auto vorsätzlich in eine Menge von Demonstranten. Der 20-Jährige war zuvor mit hunderten an Rechtsextremen, Neonazis und Ku-Klux-Klan-Anhängern durch das ansonsten beschauliche Städtchen gezogen. Wohl wollte der Angreifer Leute mit anderer politischer Meinung töten. Die 32-jährige Heather Heyer, Aktivistin für Bürgerrechte, fiel im zu Opfer. Mindestens 19 weitere Personen wurden verletzt.

Der schwedische Student Patrik erlebte Fields' Terrorfahrt unmittelbar. Sie zeichnet den dramatischen Höhepunkt seiner Undercover-Recherchen innerhalb der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung nach. Der Regisseur Bosse Lindquist hat aus Patriks brisantem Material eine Doku zusammengestellt. Sie verdeutlicht, wie heftig ultrarechte Gruppierungen in einem Amerika Donald Trumps gegen Nicht-Weiße vorgehen. Bei ARTE sind die aufrüttelnden Bilder nun zu sehen.

Die Demonstration in Charlottesville im August 2017 gilt als der größte rechtsextremistische Aufmarsch seit Jahrzehnten in den USA. Es kam zu erheblichen Ausschreitungen. (ARTE / Silverfish Media)

Sehr gut vernetzt, nicht nur in den USA

Patriks Recherchen, die ihn schließlich bis nach Charlottesville führen, beginnen in London. Der Student erklärt sich bereit mit der antifaschistischen Organisation „HOPE not hate“ zusammenzuarbeiten. Ausgerüstet mit versteckter Kamera beginnt er, die weit verzweigte Alt-Right-Bewegung zu infiltrieren.

Linke und rechte Gruppierungen gerieten in Charlottesville heftig aneinander. Sogar der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, die Nationalgarde rückte ein. (ARTE / Silverfish Media)

Seine Erkenntnisse aus den inneren Kreisen der Szene sind brisant. Die Rechtsextremen sind nicht nur in den USA sehr gut vernetzt. Ihre Verzweigungen reichen auch bis tief nach Europa. Und es gibt sogar Kontakte in höchste politische Kreise. Erst der Terrorakt von Charlottesville markierte einen Einschnitt in den bis dato florienden guten Beziehungen unter den Rechten.

Massaker und vermeintlicher Rassenkrieg

"Pepe the Frog" wurde zum Maskottchen der extremen Rechten. Er sollte ihre Ideen wie weiße Vorherrschaft und Antifeminismus auf humorvolle Weise transportieren. (ARTE / Silverfish Media)

ARTE zeigt die Dokumentation „Undercover bei den Neuen Rechten“ innerhalb des Themenabends „USA - Rassenkrieg und Waffenwahn?“. Anlass ist der 20. Jahrestags des Massakers an der Columbine High School am 20. April 1999. Die Dokumentation „Never Again - Amerikas Jugend gegen den Waffenwahn“ blickt um 20.15 Uhr zunächst zurück auf die Demonstrationen gegen Waffengewalt nach dem schockierenden Amoklauf an einer Highschool in Parkland, Florida. Wie sehr sich Weiß und Schwarz in Trumps Amerika bekämpfen, hingegen zeigt der Film „Rassenkrieg in den USA?“ ab 21,10 Uhr.