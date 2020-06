Monjas Vater will den traditionellen Dorf-Gasthof aufgeben. Damit stellt er seine Tochter vor eine weitreichende Entscheidung. (SWR / Marc Haenecke)

Sie war in Nepal bereits auf mehr als 5.000 Metern Höhe. Sie hat zahlreiche weit entfernte Länder auf dieser Erde bereist. Ihr Freund Lochlan kommt aus Australien: Monja ist seit vielen Jahren als Backpackerin unterwegs. Doch nun kommt der „Notruf“ aus ihrer deutschen Heimat. Ihr Vater will den elterlichen Gasthof „Engel“ aufgeben. Monja steht fortan vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Will sie weiterhin um die Welt ziehen? Oder soll sie die beliebte Begegnungsstätte in ihrem Heimatdorf übernehmen? An Monjas Engagement hängt zudem, wie die Rente ihres Vaters finanziert werden kann.

Marc Haeneckes Film begleitet Monja in ihrer anspruchsvollen Findungsphase. Sie hat sich dazu bereiterklärt, den Gasthof über die Dauer eines Jahres zu führen - auf Probe. In dieser letztendlich doch überschaubaren Zeit will sie herausfinden, was wichtig im Leben ist. Und was für sie richtig ist. Monja muss eine Entscheidung treffen: Zählen Verantwortung und Familientradition mehr als persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung?