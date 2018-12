In den Mobile-Versionen von "PUBG" springen täglich Millionen Spieler aus dem Flugzeug. (PUBG Corporation / Tencent)

Wenn es um das Erfolgs-Genre „Battle Royale“ geht, denkt man automatisch an „Fortnite“. Doch darüber wird gerne vergessen, dass Epics Multiplayer-Schlacht nur auf einer Erfolgswelle schwimmt, die eigentlich jemand anderes losgetreten hat - und dieser „Jemand“ ist „PUBG“: Der Quasi-Begründer dieser erfolgreichen Multiplayer-Gattung ist etwas in Vergessenheit geraten, aber seine vielen Millionen User sind dem Online-Scharmützel noch immer treu! Nicht umsonst hat die Mobile-Version des Mehrspieler-Hits (für Android und iOS) erst kürzlich mehrere Google-Play-Awards einheimsen können: darunter Auszeichnungen wie „Best Game“ und „Most Competitive Game“, in den USA gab es außerdem einen Fan-Preis.

Immerhin ist der Titel seit seinem Mobile-Start Anfang 2019 kontinuierlich gewachsen, darum darf man sich inzwischen über stattliche 200 Millionen Downloads freuen - und das bei rund 30 Millionen aktiven Spielern pro Tag (China nicht mitgezählt). Für eine Produkt-Laufzeit von gerade mal acht Monaten ein beachtliches Ergebnis

Auch im App-Store laufen die Geschäfte glänzend: In Apples Kategorie „Game Trend of the Year“ gehörte die iOS-Version des Hits zu den treibenden Kräften, auch in den Charts mit den am häufigsten heruntergeladenen Spielen des Jahres 2018 findet sich „PUBG“.