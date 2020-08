Single Paul geht selbstbewusst in die neue RTL-Show "Ex on the Beach": "Welche Frau kann mich zähmen?" (TVNOW / Frank Fastner)

Von „Bachelor“ und „Bachelorette“ über „Temptation Island“ bis hin zu „Paradise Hotel“: Eigentlich sollte man meinen, RTL hätte die gesamte Klaviatur an Datingshows bereits durchexerziert. Doch den Sendungsmachern von Love-Reality-Shows scheinen die Ideen noch nicht ausgegangen zu sein. Wie RTL nun bekannt gab, startet ab Dienstag, 15. September, „Ex on the Beach“ (bereits ab 1. September bei TVNOW verfügbar). Der Titel lässt es schon erahnen: Die Teilnehmer werden vor traumhafter Kulisse einer griechischen Strandvilla mit ihren Ex-Partnern konfrontiert - dabei wollen sie eigentlich ihr neues Glück finden.

Für reichlich Zoff dürfte bei der neuen Show also gesorgt sein. Den Rest dazu dürften die Kandidaten geben, die im Vorfeld der Sendung schon einmal mit markigen Sprüchen ihr Revier markierten. Die 20-jährige Valentina etwa scheint von ihren amourösen Qualitäten mehr als überzeugt: Wenn man einmal mit ihr im Bett gewesen sei, „dann ist es so, dass die Männer immer mehr wollen ...“ Bescheidenheit scheint auch für Paul (33) aus Berlin ein Fremdwort, der von sich behauptet: „Als Raubtier bin ich Löwe - welche Frau kann mich zähmen?“ Und die 21-jährige Olivia wirkt nach eigenem Bekunden nur nach außen hin „lieb und nett, aber ich habe auch eine richtig fiese Seite.“

Acht Singles genießen in "Ex on the Beach" die Idylle einer griechischen Strandvilla - bis die Ex-Partner der Teilnehmer auftauchen. (TVNOW / Frank Fastner)

Bereits Erfahrung aus einschlägigen Shows bringen der Kölner Ferhat („Are you the one“) und die 28-jährige Christina („Temptation Island“) mit - die gleich in der ersten Folge unliebsame Bekanntschaft miteinander machen. Nachdem Christina bekundet, ihr seien die Kameras im Bad unangenehm, teilt Ferhat direkt aus: „Du heulst hier rum wegen zwei Kameras, dabei warst du schon zehn Mal vor der Kamera. Hoffentlich kommt dein Ex hierhin! Kein Wunder, dass der mit dir Schluss gemacht hat ...“