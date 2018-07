Golden Retriever-Welpe Todd rettete seine Besitzerin vor dem Biss einer Klapperschlange. (Screenshot Facebook)

Ein Golden Retriever-Welpe hat im US-Bundestaat Arizona seine Besitzerin vor einem lebensgefährlichen Biss durch eine Klapperschlange gerettet. Die US-Amerikanerin Paula Godwin befand sich mit ihren beiden Hunden Todd und Cooper auf einem Spaziergang, wie sie in einem Facebook-Post schreibt.

Als die 27-Jährige mit ihren Hunden eine Hügel passierte, trat sie versehentlich auf einen giftige Klapperschlange. Das Tier setzte daraufhin zu dem gefährlichen Biss an, doch Welpe Todd warf sich vor den Fuß seines Frauchens und fing die Attacke ab.

Godwin blieb unverletzt, doch Todd erlitt einen Schlangenbiss im Gesicht. Er musste sofort in eine Tierklinik gebracht werden, dort wurde ihm das Gegengift verabreicht. Fotos, die Godwin postete, zeigen Todd mit Einstichen vom Biss an der Schnauze, die auch noch stark geschwollen ist. "So sieht ein Held aus", schrieb sie dazu. Der Post wurde mitlerweile über 3000 Mal geteilt, dazu kommen 2600 Kommentare. (jfj)