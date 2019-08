Verstehen Sie Stars? Guido Cantz führt durch das Jubiläum des Musikfestivals. (2017 Getty Images)

Ein Vierteljahrhundert Musik-Geschichte im Ersten - und ein schöner Grund zum Feiern. In der Jubiläumssendung „New Pop-Festival - Das Special“ präsentieren Das Erste und „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz, bekanntlich eine der letzten Allzweckwaffen der ARD-Unterhaltung, Weltstars und Newcomer der nationalen und internationalen Musikszene. Während die hoffentlich klangvollen Namen der ganz Großen noch zurückgehalten werden, steht jetzt schon fest, dass sich auch heimische, nun ja, Größen in die illustre Gästeschar gemischt haben. So sind diesmal unter anderem Sasha und Lena sowie die Komikerin Carolin Kebekus, Pierre M. Krause und Michael Kessler mit von der Partie. Gemeinsam blickt man auch auf die Höhepunkte aus 25 Festival-Jahren zurück.