Jede Stadt bekommt den Helden, den sie verdient: In "The Dark Knight Rises" hat Batman (Christian Bale) aber lange keine Lust. (TVNOW / Warner Bros. Entertainment)

Im letzten Teil der „Batman“-Reihe mit Christian Bale in der Hauptrolle gibt's wenig Batman und viel Bruce Wayne (Christian Bale): Wie er zweifelt, wie er leidet, wie er sich den Tod herbeisehnt, um von seinen Qualen erlöst zu werden. Er verlottert in seiner Villa und kümmert sich nicht um Gotham City: Obwohl die Mafiosi weggesperrt wurden, gibt es noch immer Kriminalität, Verderben und Korruption. Da kann man ja nur depressiv werden: Mit „The Dark Knight Rises“ (2012) beendet Regisseur Christopher Nolan seine Batman-Trilogie. Der Film, den VOX jetzt in einer Wiederholung zeigt, geht stärker denn je auf den Menschen hinter dem Superhelden ein.

Im Grunde ist „The Dark Knight Rises“ ein mit Actionszenen angereichertes Melodram in epischen Ausmaßen. Und ein politisches Manifest. Es geht um die Kluft zwischen Arm und Reich, um Wirtschaftsliberalismus und Umweltprobleme. Und um die Folgen: urbanen Terror und den Aufstieg extremistischer Gruppierungen.

Welches Ziel verfolgt Catwoman (Anne Hathaway) mit ihren nächtlichen Raub- und Streifzügen? Auf wessen Seite steht sie? (TVNOW / Warner Bros. Entertainment)

Bis Batman das erste Mal auftaucht (insgesamt hat er nur drei Einsätze), fallen viele große Worte über den Sinn des Lebens und die Sehnsucht nach dem Tod. Bevor Wayne wieder ein Held werden kann, muss er sich langsam aus seinem selbstgewählten Exil befreien. Dabei helfen ihm die erfrischend unbekümmerte Catwoman (Anne Hathaway) und der idealistische Jung-Polizist John Blake (Joseph Gordon-Levitt). Auch Miranda Tate (Marion Cotillard) spielt eine wichtige Rolle. Sie ist die erste Frau, die Bruce Wayne etwas bedeutet seit dem Tod seiner Ex-Geliebten Rachel.

Leider hat der Film etwas Besserwisserisches, etwas Aufdringliches, etwas Einengendes und nimmt erst beim spektakulären Showdown Fahrt auf. Bösewicht Bane (Tom Hardy), ein demagogischer Muskelprotz, der viele Sprüche macht und viele Köpfe zerquetscht, hat in Gotham City eine Atombombe deponiert und alle Brücken gesprengt. Die Bürger sind gefangen, die Stadt steht am Abgrund. Nur ein Held kann das nötige Opfer bringen, um sie ein letztes Mal zu retten: 3,3 Millionen Zuschauer sahen dabei in Deutschlands Kinos zu - 500.000 mehr als beim Vorgänger.