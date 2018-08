Ende 2017 erklärte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm, Talkshows seien zu dominant im Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. Er wünsche sich mehr Dokumentationen und Themenabende. Gute Idee. Acht Monate später ist nichts passiert. Im Gegenteil. Wenn Anne Will am Sonntag aus der Sommerpause zurückkehrt, startet eine Saison, in der es mit Dunja Hayali im ZDF eine weitere regelmäßige Talkerin gibt.

Kritik an den Talk-Formaten gibt es zurecht, oft ist sie hart, nicht immer fair, manchmal wirr wie die Forderung nach zwölf Monaten Quassel-Pause. Darauf aber so überheblich zu reagieren wie Anne Will in dieser Woche, ist unangemessen. Man müsse die Titel der Sendungen und das Tableau der Gäste überprüfen, okay, aber es werde differenziert diskutiert und die Quoten seien ja hoch. Letzteres stimmt, ist aber für öffentlich-rechtliche Sender mit garantierten Einnahmen irrelevant.

Vielleicht wird also Wolfgang Bosbach nicht mehr so oft zu sehen sein, eventuell rutscht nicht mehr jede zweite Sendung zwangsläufig in einen Streit über Zuwanderung ab. Könnte sein, dass es ab und an eine Moderatorin oder einen Moderator gibt, der oder dem es weniger um Schlagworte als um intelligente Beiträge geht. Noch besser wäre es aber, ARD und ZDF wagten den großen Wurf: Warum nicht eine Show pro Woche und Sender statt derzeit beinahe 20? Das wäre Lagerfeuer-TV par excellence. Und damit eine große Chance für das lineare Fernsehen.