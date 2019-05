Die Volksdroge Alkohol kommt langsam aus der Mode. (Arno Burgi)

Das Tabak-Rauchen ist unter Jugendlichen schon seit längerem out. Nun scheint bei den Heranwachsenden auch die zweite große Volksdroge aus der Mode zu kommen: Nur noch 8,7 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen hierzulande trinken regelmäßig – also mindestens einmal wöchentlich – Alkohol. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für 2018. Das ist der niedrigste Wert überhaupt seit dem Beginn solcher Erhebungen vor 45 Jahren. 2004 lag er noch bei 21,2 Prozent.

Parallel dazu befindet sich die Zahl der Jugendlichen, die noch nie Alkohol getrunken haben, auf historischem Höchststand. 38,1 Prozent der Befragten gaben an, bisher ihre Finger konsequent von Bier, Wein oder Spirituosen gelassen zu haben. 2004 machten die Abstinenzler dieser Altersgruppe nur 20,1 Prozent aus. Das Alter, in dem junge Menschen in Deutschland erstmals zu alkoholischen Getränken greifen, erhöhte sich seither im Schnitt von 14,1 auf 15 Jahre.

"Bitte weiter so"

Das alles sei sehr erfreulich, sagte die Drogenbeauftragte der Regierung, Marlene Mortler, am Mittwoch bei der Präsentation der Studie, „bitte weiter so“. Doch die CSU-Politikerin hatte auch Unerfreuliches zu berichten: Unter den 18- bis 25-Jährigen stieg die Quote der regelmäßigen Trinker merklich an – von 30,7 auf 33,4 Prozent binnen zwei Jahren. Und beim sogenannten Rauschtrinken ist die Entwicklung ebenso bedenklich: Im Monat vor der Befragung haben sich nach eigenen Angaben 37,8 Prozent der jungen Erwachsenen mit mehr als fünf Gläsern Alkohol schwer betrunken. Ein Anstieg um fünf Prozentpunkte gegenüber 2016 und der höchste Wert seit sechs Jahren.

Am stärksten zugelegt haben beim Rauschtrinken junge Frauen. Ob Junggesellinnen-Abschied oder Frustsaufen: Die Quote derer, die sich im vorausgegangenen Monat mindestens einmal bis zum Umfallen zugekippt haben, stieg binnen zwei Jahren von 22,6 auf 28,4 Prozent. Und der Anteil junger Trinkerinnen mit riskanten Alkoholmengen kletterte von elf auf 14, 9 Prozent. Eine stimmige Erklärung für diese Entwicklung haben die Experten nicht – außer dem Hinweis, dass sich das Saufverhalten der Geschlechter eben zunehmend angleiche.

Mehr zum Thema Studie zum Drogenkonsum in Deutschland Jugendliche trinken seltener, dafür häufiger exzessiv Laut einer aktuellen Studie trinken Jugendliche in Deutschland seltener Alkohol als noch im ... mehr »

„Erwachsensein bedeute nicht, dass es plötzlich in Ordnung ist, zu viel Alkohol zu trinken“, mahnte Mortler. Ziel müsse es sein, „lebenslang einen bewussten Umgang“ mit der Droge zu erreichen. Schon mit 0,5 Promille im Blut sei das Unfallrisiko im Verkehr doppelt so hoch. Wer viel trinke, riskiere nicht selten seine Partnerschaft. Und attraktiv auf andere wirke es auch nicht gerade, bei Partys „besinnungslos in der Ecke zu liegen“.

BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss warnte auch vor gesundheitlichen Risiken. Alkohol sei ein Zellgift, das bei Jugendlichen im Wachstum besonders verheerend wirke. Der Statistik zufolge sterben hierzulande mehr als 20 000 Menschen pro Jahr an den direkten Folgen ihres Alkoholkonsums. Und rund 200 Krankheiten werden auf diese Weise mitverursacht. Das Risiko von Krebs und Herzerkrankungen etwa erhöht sich dadurch erheblich.

Weltweit erhöhte sich der Verbrauch

Auch weltweit wird immer mehr getrunken, wie eine aktuelle Studie belegt. Eine Auswertung von Daten aus 189 Ländern habe ergeben, dass der Alkoholkonsum der Weltbevölkerung von 1990 bis 2017 um 70 Prozent gestiegen sei, berichtete das Fachblatt „The Lancet“ (siehe unten). Die Ursache sei neben Bevölkerungszuwachs auch ein stärkerer Pro-Kopf-Konsum. Allerdings gab es große regionale Unterschiede. Während der Konsum beispielsweise in China, Indien und Vietnam stark wuchs, ist er in osteuropäischen Ländern von einem hohen Ausgangsniveau deutlich gesunken. Während in Asien teilweise mehr als doppelt so viel getrunken wird wie noch vor knapp 30 Jahren, halten sich die Osteuropäer inzwischen stärker zurück. Allerdings befindet sich der Verbrauch dort auf weit höherem Niveau.

Weltweit erhöhte sich der Verbrauch pro Person und Jahr von 5,9 auf 6,5 Liter reinen Alkohol. Deutschland liegt bei etwas mehr als 13 Litern. Angesichts solcher Zahlen sei es dringend nötig, mit Aufklärung und Prävention „am Ball zu bleiben“, so die Drogenbeauftragte. Sie appellierte vor allem an die Kommunen. Diese könnten Alkoholverkaufszeiten begrenzen, den Jugendschutz beim Alkoholverkauf besser kontrollieren, dafür sorgen, „dass Volksfeste nicht zu Massenbesäufnissen werden“ – und ihre Suchthilfe besser ausstatten. Zudem seien die Unternehmen in der Pflicht. Suchtprävention dürfe in Betrieben „nicht nur die Kür sein“.

Mehr zum Thema Alkoholsucht So gefährlich ist das Feierabendbier Harmloses Ritual oder gefährliche Abhängigkeit? Das Feierabendbier aus Gewohnheit kann zur ... mehr »

Und der Bund? 2018 habe man die Präventionsmittel um eine Million Euro aufgestockt, berichtete Mortler. „Das kann nur ein Anfang sein.“ Von einem Werbeverbot für Alkohol will die Drogenbeauftragte allerdings nichts wissen. Zunächst, so sagte sie, gehe es darum, endlich das längst beschlossene Tabakwerbeverbot durchzubekommen. Sie hoffe, dass dies vor der Sommerpause gelinge. Alkoholwerbung zu verbieten, ist aus ihrer Sicht wegen des Widerstands der Wirtschaft „ungleich schwieriger“. Was aber etwa die öffentlich-rechtlichen Sender nicht daran hindern sollte, mit freiwilligem Verzicht voranzugehen.