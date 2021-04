Die fossile Skelettkonstruktion eines zwölf Meter langen Suuwasse. (Malte Christians)

Der Ausdruck Fossil geht auf das Lateinische zurück, bedeutet so viel wie ausgegraben und bezeichnet versteinerte Überreste oder andere Zeugnisse – etwa Spuren – von Lebewesen früherer Zeiten. Die Wissenschaft von ihrer Erforschung wird als Paläontologie bezeichnet. Zu ihren Begründern gehört der Franzose Georges Cuvier (1769 bis 1832). Er erkannte, dass sich anhand verschiedener Gesteinsschichten mit den darin enthaltenen Fossilien die Geschichte des Lebens nachzeichnen lässt.

Der breiten Öffentlichkeit begegnen Fossilien häufig in Gestalt von Knochen, mit deren Hilfe Wissenschaftler das Aussehen von Tieren rekonstruieren, etwa das von Dinosauriern. Mit den ursprünglichen Knochen haben die fossilen Überreste allerdings in der Regel nicht mehr viel gemein. Die Form ist zwar erhalten, die Zusammensetzung aber deutlich verändert. Herauszufinden, wie genau das erhaltene Material zusammengesetzt beziehungsweise was im Detail bei der Entstehung des Fossils geschehen ist, ist auch für heutige Forscher mit ihren technischen Möglichkeiten alles andere als einfach. Dennoch ist es ihnen in den vergangenen Jahren gelungen, eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen zu gewinnen.

Mehr zum Thema Übersee-Museum Insekten in Baumharz Unter Verschluss sind die Tiere, mit denen sich Volker Lohrmann auskennt. Der Insektenkundler aus dem Übersee-Museum Bremen nennt Bernstein „Fenster in die ... mehr »

Die Erde ist vor gut viereinhalb Milliarden Jahren entstanden, und die ersten winzigen Organismen tauchten vermutlich bereits nach einigen Hundert Millionen Jahren auf. Bis sich vielzellige Lebewesen entwickelt hatten, dauerte es allerdings sehr lange. Erste Hinweise auf die Besiedlung des Festlands durch Pflanzen und Tiere stammen aus einem Zeitalter, das als Paläozoikum (Erdaltertum) bezeichnet wird. Es begann vor rund 541 Millionen Jahren und endete vor etwa 252 Millionen Jahren. Wenig später tauchten die ersten Dinosaurier auf.

Mehr als Stein

Professor Martin Sander von der Universität Bonn gehört zu den Forschern, die sich seit Langem um zusätzliche Erkenntnisse über Dinosaurier bemühen. Was genau bei der Entstehung von Fossilien, der sogenannten Fossilisation geschieht, hat er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit anderen Bonner Wissenschaftlern untersucht. Ihre Erkenntnisse stellen die Experten jetzt in einem englischsprachigen Buch vor („Fossilization – Understanding the Material Nature of Ancient Plants and Animals“, Johns Hopkins University Press). Im Gegensatz zu den ursprünglichen Knochen weisen Fossilien einen wesentlich höheren Mineralgehalt auf. Um reinen Stein handelt es sich gleichwohl nicht. Wie die Wissenschaftler verdeutlichen, können auch nach langer Zeit in dem Material noch vom Lebewesen stammende organische Moleküle enthalten sein, das heißt kohlenstoffhaltige Gebilde aus verschiedenen Atomen. Selbst die Mikrostruktur der Knochen sei häufig überliefert. Nach den Angaben Sanders und seiner Kollegen sind in den meisten Fossilien weiterhin Knochenzellen, sogenannte Osteozyten, und Blutgefäße zu finden – wenn auch in veränderter Form.

Fundgrube in Hessen

Normalerweise verwesen Lebewesen nach ihrem Tod, das heißt: Organische Verbindungen wie etwa Fette und Proteine, die zu den Grundbausteinen aller Zellen gehören, werden abgebaut – unter anderem von Mikroorganismen. Unter besonderen Umständen kann es jedoch passieren, dass ein mehr oder weniger großer Teil der Überreste erhalten bleibt und Fossilien entstehen. Ein Beispiel dafür, was genau geschehen kann, liefert die Grube Messel bei Darmstadt in Hessen, in der bis vor einigen Jahrzehnten Ölschiefer abgebaut worden ist. Im Dezember 1995 wurde die Grube, die als eine der bedeutendsten Fossilienlagerstätten gilt, von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) in die Liste der Welterbestätten aufgenommen.

Vor etwa 47 Millionen Jahren befand sich in dem Gebiet ein sogenanntes Maar, ein etwa 300 Meter tiefer Kratersee, dessen Entstehung auf vulkanische Aktivitäten zurückging. Dass viele der in der Grube Messel entdeckten Überreste von Lebewesen gut erhalten sind, hängt damit zusammen, dass das Wasser am Boden des Sees sauerstofffrei war. Unter diesen Bedingungen waren Bakterien nicht in der Lage, die Fette von Leichen vollständig aufzulösen. Aus freigesetzten Fettsäuren bildete sich Leichenwachs. Dieses verhinderte, dass die Kadaver zerfielen, ehe sie vollständig in den Seeboden eingebettet waren.

Der Kratersee war nach den Erkenntnissen von Forschern vermutlich von einem tropischen Regenwald umgeben. Dieser zeugt von den völlig anderen klimatischen Verhältnissen, die zu jener Zeit in dem Gebiet herrschten. Die Reihe der Tiere, denen Funde aus der Grube Messel zugeordnet wurden, ist lang. So sind darunter zum Beispiel Urpferdchen, Vorfahren der heutigen Pferde, die etwa die Größe eines Hundes hatten. Weitere dort entdeckte Arten sind ein an Ameisenbären erinnerndes Wesen mit dem wissenschaftlichen Namen Eurotamandua joresi, eine Art Urtapir namens Hyrachyus minimus und der auf Bäumen lebende Primat Darwinius masillae.