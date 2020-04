(VOX / TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation)

Im Grunde fast noch ein Kind, muss Cassie (Chloe Grace Moretz) bald schwerwiegende Entscheidungen treffen.

Außerirdische, „die Anderen“ genannt, thronen mit ihrem Raumschiff über einer Stadt in Ohio. Ihr Vernichtungswerk erstreckt sich auf die ganze Erde, und sie sind noch lange nicht fertig mit den Menschen. Es ist ein unheilvolles, bedrohliches Setting, mit dem „Die 5. Welle“ (2016) startet. Mal wieder ein Untergangsszenario, wie man es aus vielen Sci-Fi-Spektakeln der letzten Jahre kennt. Dieses Action-Drama, das auf einem Bestseller von Rick Yancey basiert und nun bei VOX wiederholt wird, sticht dennoch aus der Masse heraus.

Die Aliens legen global die Elektronik und Kommunikation lahm, Erdbeben und Überschwemmungen machen die großen Metropolen platt, und eine heimtückische Vogelgrippenvariante dezimiert die Weltbevölkerung - das sind die ersten drei Angriffswellen. Army-Colonel Vosch (Liev Schreiber) warnt eine Schar Überlebender vor der vierten Welle: Außerirdische übernehmen wie Parasiten die Kontrolle über die Menschen.