Rosamunde Pilcher: Raus in den Sturm - So. 15.09. - ZDF: 20.15 Uhr „Rosamunde Pilcher: Raus in den Sturm“

Wenn das Alter Streiche spielt

Hans Czerny

Als es zu einem Streit kommt, zieht Kate aus dem gemeinsamen Cottage in Cornwall aus, in dem sie mit dem um 30 Jahre älteren Dan (Hejo von Stetten) wohnt. In der Stadt wartet auf sie ein neues Leben. Doch es kommt bald zur Läuterung.