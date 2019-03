Videospiele öffnen das Tor zu vielen verschiedenen Welten. Wer’s übertreibt, hat es schwer, den Weg zurück zu finden. (Oliver Berg)

Drei Wochen hat er die Schule geschwänzt. Sobald die Mutter zur Arbeit gegangen war: Computer an, exzessives Zocken, 16 Stunden am Tag. In der Schule hat er gesagt, dass er wegen einer OP einige Wochen ausfällt. Was dieser 15-jährige Australier getan hat, um seiner Abhängigkeit nachzugehen, war sicher ein Extremfall. Aber sein Problem haben viele, die Zahl der Betroffenen ist indes noch nicht bestimmt worden. Die Rede ist von der Sucht nach Videospielen.

Erst im vergangenen Jahr wurde die „Gaming Disorder“, der offizielle Begriff für Videospielsucht, von der World Health Organisation (WHO) offiziell als psychische Erkrankung anerkannt. Es gab sie natürlich schon früher. Der Bremer Heilpraktiker für Psychotherapie Christian Armerding war in seinen Zwanzigern selbst süchtig, bei ihm war es das Onlinespiel „World of Warcraft“. Er litt zu der Zeit unter einer Depression. „Das Spiel war für mich eine Stütze“, erzählt er. Bis zu zwölf Stunden am Tag verbrachte er damit. Die klaren Regeln und Anweisungen, die man im Spiel hat, fehlten ihm im echten Leben. „Das und die Gemeinschaft waren für mich die wichtigsten Anreize.“ Irgendwann hatte er das Spiel durchgespielt, alles entdeckt, was es zu entdecken gab. „Das war für mich das ausschlaggebende Moment. Ich wusste, dass ich etwas ändern musste.“

Mithilfe alternativer psychotherapeutischer Methoden konnte Armerding seine Depression überwinden. Privat ist Computersucht für ihn kein Thema mehr. Heute behandelt er mit ähnlichen Methoden selbst Computersüchtige. Bei dem Entschluss dazu haben seine eigenen Suchterfahrungen indes nur eine kleine Rolle gespielt. „Viel mehr haben mich diejenigen dazu bewegt, die ich online getroffen habe.“ Er habe diese Menschen, die alle mehr Zeit im Netz als im echten Leben verbrachten, beim Spielen als sehr fähig und kompetent kennengelernt. Im Alltag aber hätten sie ihre Fähigkeiten nicht eingesetzt. „Nachdem ich selbst raus aus der Sucht war, habe ich gemerkt, dass es in der Wirklichkeit genauso spannende Herausforderungen gibt, wie im Spiel.“ Armerding fand es schade, dass seine Bekannten ihre Kräfte nicht auf diese echten Probleme und Herausforderungen lenkten. Er wollte etwas daran ändern und wurde psychotherapeutischer Heilpraktiker.

"Fortnite": Mehr als 200 Millionen registrierte Nutzer

In den vergangenen Jahren hat sich die Sogkraft von Videospielen massiv erhöht. Das Spiel „Fortnite“ ist dafür ein hochaktuelles Beispiel. „Fortnite“ hat mehr als

200 Millionen registrierte Nutzer und ist ein kulturelles Phänomen. Professionelle Spieler und Streamer verdienen mit dem Hype um das Spiel horrende Summen. Einen großen Teil der Spieler machen Kinder und Jugendliche aus. Einer von ihnen ist Lucci. Der 14-Jährige heißt eigentlich anders, Lucci ist sein Onlinename. „Ich mag das Spiel, weil man viele Möglichkeiten hat. Man kann tanzen, bauen und eben auch schießen. Das Ganze mit Freunden zu spielen, macht sehr viel Spaß.“

Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Viele Spiele sind darauf ausgelegt, dass ihre Spieler möglichst viel Geld in sie investieren. Diese Investitionen dienen größtenteils kosmetischen Zwecken. Um etwa seinem „Fortnite“-Charakter ein neues Aussehen zu geben, muss man mindestens zwölf Euro einplanen. Selbst Glücksspiel tritt in Form von sogenannten Lootboxen in einer Vielzahl von Videospielen auf. Diese Lootboxen sind virtuelle Wundertüten, die man in der Hoffnung auf neue Ausstattung erwirbt. Natürlich sind darunter viele Nieten. Diese Art des Glücksspiels hat einen enorm hohen Suchtfaktor und animiert dazu, immer mehr Geld auszugeben. Christian Armerding erinnern diese Lootboxen an ein Experiment zur Suchtentwicklung, das mit Ratten durchgeführt wurde. Drückten die Ratten auf einen Knopf, wurden sie mit Futter belohnt. Natürlich kamen die Ratten immer wieder. Man stellte aber fest, dass sie eine viel stärkere Abhängigkeit zu dem Knopf entwickelten, wenn die Belohnung nur zufällig ausgeschüttet wurde. Die Parallele ist unübersehbar.

Auch der 16-jährige Collin hat für „Fortnite“ schon Geld ausgegeben, „so um die 100 Euro ungefähr“. „Die ganzen Kinder, und leider auch ich, geben so große Mengen Geld aus, nur um in dem Spiel cool auszusehen“, gibt Lucci zu. Wer Geld für ein Spiel ausgibt, ist noch lange nicht abhängig. Und auch die Spielzeit ist kein verlässlicher Indikator. Die Frage ist vielmehr, ob man noch die Kontrolle über sein Spielverhalten hat. Werden Schule und Hobbys vernachlässigt und Freunde fürs Spielen versetzt, werden Spieler nervös, wenn sie nicht zocken können, dann ist das ein Anlass zur Sorge.

Das gilt übrigens für jede Art der Sucht. „Selbst vom Fußballspielen kann man süchtig werden“, erzählt Christian Armerding. Fühlen sich Kinder zu Hause nicht wohl, werden vielleicht lieblos von ihren Eltern behandelt, dann kann Fußball ein Weg sein, den Problemen zu entkommen. Gefährlich ist es, wenn das Fußballspiel zum einzigen Lebensinhalt wird. „Sucht ist immer eine Art von Flucht.“

Collin etwa verbringt zwei bis drei Stunden am Tag mit „Fortnite“. „Die Schule darf darunter nicht leiden, und Hobbys auch nicht“, sagt er. Damit ist er von einer Sucht weit entfernt.

Die Frage danach, wer Schuld hat, wenn Kinder und Jugendliche der Computersucht verfallen, wird kontrovers diskutiert. Manche geben den Spieleentwicklern die Schuld, die süchtig machende Mechanismen wie die Lootboxen einprogrammieren. Andere sehen die Verantwortung bei den Eltern. „Es ist nicht die Schuld der Entwickler. Bewacht eure Kinder besser!“, äußert sich etwa eine Twitter-Nutzerin dazu. Ein anderer Twitterer beschuldigt Eltern, Videospiele als Mittel zu nutzen, um ihre Kinder ruhig zu stellen, anstatt sich mit ihnen zu beschäftigen.

Die Schuldfrage lässt sich nicht eindeutig beantworten. Es gibt aber Methoden, mit denen Eltern ihre Kinder vor einem ungesunden Spielverhalten schützen können. So bieten alle gängigen Spielkonsolen und Computer-Betriebssysteme die Möglichkeit, die Spielzeit ihrer Kinder auf eine bestimmte Länge zu begrenzen oder über eine App zu überwachen. Diese Optionen können ein wertvolles Werkzeug sein.

Der 15-jährige Zocker aus Australier ist am Ende aufgeflogen. Jetzt hat er die Chance, sich den Herausforderungen des echten Lebens zu stellen und seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.