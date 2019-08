Modedesignerin Lisa (Anja Kling) steckt in einer tiefen Krise. Betrügt ihr Mann sie? (ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer)

Einen Menschen so lange zu manipulieren, zu beeinflussen und zu belügen, bis er selbst an seiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln beginnt, kann im Englischen mit einem Ausdruck beschrieben werden, der sich auch hierzulande langsam etabliert: Gaslighting wird das verbreitete Phänomen genannt, kurioserweise nach dem Film „Gaslight“ von 1940, in dem ein Mann seine Frau auf diese Weise in den Wahnsinn treibt. Eine weitere filmische Variation dieses Motivs liefert nun das ZDF mit dem mitreißenden Psychothriller „Jenseits der Angst“, der vor allem durch seine beiden Hauptdarsteller Benjamin Sadler und Anja Kling zu überzeugen weiß.

Kling verkörpert die erfolgreiche Modedesignerin Lisa, deren Leben plötzlich außer Kontrolle gerät. Sie hört Stimmen, fühlt sich verfolgt und entwickelt eine regelrechte Paranoia. Ihre Angst- und Panikattacken lassen Mitarbeiter und Freunde an ihrem Verstand zweifeln, zudem bedrohen ihre Aussetzer die Präsentation der neuen Modekollektion. Den lieb sorgenden Ehemann Ronald, der seiner Frau über die schwere Zeit hinweghelfen will, gibt Benjamin Sadler mit bravouröser Glaubhaftigkeit. Er und Lisas Freundin Susanne, die als Ärztin arbeitet, unterstützen die verwirrte Designerin so gut es geht. Glaubt sie und glauben die Zuschauer.

Existenzielle Unsicherheit

Dann geht es Schlag auf Schlag: Auf der „Berlin Fashion Week“, wo die Kollektionsvorstellung zum Erfolg wird, sieht Lisa, wie ihr Mann sie mit einem jungen Model betrügt. Völlig verstört davon, ob es sich um Realität oder Wahn handelt, will sie davonfahren - und überfährt ebenjenes Model. Sie begeht Fahrerflucht, versucht mit Hilfe Rolands die Tat zu vertuschen - und gerät vollends zum seelischen Wrack. Fortan sieht sie die Tote nachts vor dem Fenster auftauchen. Ausgerechnet Stefan (Moritz Grove), ein IT-Experte aus ihrer Firma, der sie seit geraumer Zeit zu stalken scheint, hilft ihr, dem Abgrund zu entkommen. Er weist die gebeutelte Frau darauf hin, wie ihr Umfeld sie zu manipulieren und systematisch in den Wahnsinn zu treiben scheint.

Der Film von Drehbuchautor und Regisseur Thorsten Näter zeigt eindrücklich, wie stark das Vertrauen in engste Partner und Freunde erschüttert werden kann, wie sehr man dabei aber zuerst lieber sich selbst für verrückt erklärt, als die Liebsten zu beschuldigen. Dabei gelingt es „Jenseits der Angst“, trotz einiger Dialogschwächen die tiefe existenzielle Unsicherheit seiner Protagonistin ebenso glaubhaft einzufangen wie die Skrupellosigkeit ihrer Verräter. Eines beweist der wendungsreiche ZDF-Film in jedem Fall: Das hierzulande vernachlässigte Thriller-Genre kann auch im deutschen TV funktionieren.