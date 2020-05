Auch Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat das Schreiben gegen Corona-Beschränkungen unterzeichnet. (Andreas Arnold)

Es ist ein intellektuelles Armutszeugnis allerersten Ranges. In einem am 7. Mai veröffentlichten Aufruf warnt eine Gruppe katholischer Bischöfe, Theo-­logen und Publizisten davor, dass das ­Covid-19-Virus dazu genutzt werden könnte, eine „Weltregierung“ zu schaffen, die sich jeder Kontrolle entziehe. Die Eindämmungsmaßnahmen seien geschaffen worden, um in Wirklichkeit „die Einmischung von fremden Mächten“ zu begünstigen. Die Rede ist von Projekten, „um besser manipulieren und kontrollieren zu können“, einer „Politik der drastischen Bevölkerungsreduzierung“ und den Kampf gegen einen „unsichtbaren Feind“. Wer das konkret ist, wird nicht gesagt – doch der Aufruf liest sich wie ein billig zusammenkopiertes Fax von irgendwelchen Reichsbürgern.

Nur, dass ihn namhafte Würdenträger der katholischen Kirche unterzeichnet haben. Der frühere Vatikandiplomat Carlo Maria Vignano etwa. Oder drei durchaus bekannte Kardinäle: Der frühere Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen, der ehemalige Erzbischof von Riga, Janis Pujats und sogar der frühere Präfekt der Glaubenskongregation, der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig ­Müller. Der rechte, fundamentalistische Flügel der katholischen Kirche steht wieder einmal eng beisammen. Und man wundert sich am Ende nur, dass seine Mitglieder den Pileolus, das purpurrote oder violette Scheitelkäppchen der ­Bischöfe und Kardinäle, noch immer nicht durch ein Modell aus Aluminium ersetzt haben.

Katholische Kirche in Deutschland kümmert sich

Es ist deswegen gut und richtig, dass sich der neue Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, umgehend von den Verschwörungstheoretikern im Kardinalsgewand distanziert hat. Die katholische Kirche in Deutschland nimmt das Coronavirus ernst und kümmert sich, wie auch die Protestanten, vorbildlich um Hygiene- und Abstandsregeln in ihren Messen und Gottesdiensten. Aber das allein reicht nicht. Denn die Aluhutkardinäle vom rechten Rand sind auch auf der weltkirchlichen Ebene ein großes Problem: Als permanente Gegenspieler machen sie Papst Franziskus arg zu schaffen. Doch so sehr es auch in der Kirche Meinungsfreiheit gibt – dass so ein Aufruf erscheinen kann, zeugt ja gerade davon: Wenn es eine Institution unkommentiert zulässt, dass ihre Amtsträger abstruse Verschwörungstheorien verbreiten, schadet sie damit ihrem guten Ruf.

Schließlich ist gerade die Kirche in der Corona-Krise besonders gefragt: Seelsorger können Menschen Trost spenden und Hilfe leisten. Sie können Vertrauen und Glaubwürdigkeit vermitteln. Sakramente, wie die Eucharistie bei den Katholiken oder das Abendmahl bei den Protestanten, können Menschen in ihrem schweren Alltag stärken. Entsprechend haben kirchliche Würdenträger auch eine besondere Verantwortung für ihre Äußerungen. Schließlich sind es gerade Menschen aus der Risikogruppe der Alten und Schwachen, die sich in den Gottesdiensten versammeln. Verschwörungstheoretiker dagegen verbreiten unter ihren Anhängern oft Panik. Sie sorgen dafür, dass Menschen wichtige Schutzmaßnahmen nicht länger ernst nehmen und treiben damit den Ausbruch der Krankheit voran. Und es ist geradezu hanebüchen, wenn Vignano eine Petition unterzeichnet, die sich für eine Wiedereröffnung der Bäder im Marienwallfahrtsort Lourdes einsetzt – dort könne man nicht an Covid 19 erkranken, man bade ja schließlich an einem Ort des Glaubens ...

Nein, der Aufruf der Kardinäle ist ein klarer Fall für Papst Franziskus. Schließlich ist der Papst in der katholischen Kirche der Inhaber des obersten Lehramtes. Und auch wenn die Päpste in den vergangenen Jahren nur selten Würdenträger der katholischen Kirche öffentlich zurechtgewiesen haben, vom Umgang mit Missbrauchstätern ganz zu schweigen: Gegen Irrlehren dieses Kalibers muss durchgegriffen werden, im Notfall auch durch den Entzug von Bischofs- oder Kardinalswürden. Denn die katholische Kirche hat schon viel zu oft an Glaubwürdigkeit verloren, weil Rom bei offensichtlichen Fehlentwicklungen erst viel zu spät oder sogar gar nicht zu reagieren geruhte.