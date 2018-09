Wenn das Smartphone verschwunden ist, ist der Schreck meist groß. Handy-Nutzer haben jedoch viele Möglichkeiten ihr Gerät wieder aufzuspüren. (123rf/Bunying)

Ein Leben ohne Smartphone ist für viele Menschen mittlerweile kaum noch vorstellbar. Entsprechend groß ist der Schreck, wenn das Gerät nicht an seinem angestammten Platz liegt. Ob gestohlen oder nur verlegt – in beiden Fällen kann das sogennante GPS-Tracking weiterhelfen. Diese Methode funktioniert bei allen gängigen Betriebssystemen, etwa bei Android oder iOS.

Wenn ein Android-Gerät verschwunden ist, kann eine Suchanfrage bei Google weiterhelfen. Nachdem sich der Nutzer auf der Plattform mit dem Konto angemeldet hat, das er auch auf seinem vermissten Smartphone nutzt, kann nach dem Satz „Wo ist mein Handy“ gesucht werden. Wenige Sekunden später zeigt Google den Standort des Smartphones bis auf wenige Meter genau an.

Ähnlich funktioniert auch die Suche nach einem iPhone. Hierbei hilft der Online-Dienst iCloud weiter.

Das Smartphone von anderen Personen zu Orten ist hingegen nicht gestattet. Wer so beispielsweise herausfinden will, ob der Ehepartner sich tatsächlich noch am Arbeitsplatz befindet, muss mit Konsequenzen rechnen. Wird ein Mensch ohne seine Einwilligung geortet, ist das ein Verstoß gegen das „Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung“. Deshalb muss der Spion damit rechnen, zum Beispiel auf Schmerzensgeld verklagt zu werden.

„Wenn klar ist, dass das Smartphone gestohlen wurde, sollte man es aus der Ferne sperren und löschen“, rät Alexander Spier vom Fachmagazin „CT“. Zudem sei es ratsam, die Passwörter sämtlicher Dienste zu ändern, die man auf dem Gerät benutzt hat. Außerdem solle die SIM-Karte gesperrt werden. Dies gilt auch für Prepaidhandys, da etwa durch Gespräche aus dem Ausland mehr vertelefoniert werden kann als auf der Guthabenkarte vorhanden.

Ortung vorab freischalten

Unabhängig vom Betriebssystem können Smartphones nur dann lokalisiert werden, wenn dieser Dienst zuvor auf dem Gerät freigeschaltet wurde. Ist die Gerätesuche nicht aktiv, gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten, das Handy wiederzufinden. „Wenn das Smartphone irgendwo liegen geblieben ist oder jemand das Gerät versehentlich mitgenommen hat, kann ein Anruf auf dem Smartphone helfen“, sagt Spier. Sobald sich das Gerät in eine Funkzelle einwählt, könne der Provider das Gerät noch orten. Doch diese gäben die Daten nicht ohne Weiteres heraus. Zudem könne der Netzbetreiber nur die SIM-Karte und nicht das Smartphone selber lokalisieren. Tauscht der Dieb die Karte aus, kann auch der Anbieter das Handy nicht mehr finden.

Neben Google und iCloud bieten auch verschiedene Apps die Möglichkeit, Handys aufzuspüren. Die kleinen Programme haben einige Extras parat, die die IT-Riesen nicht bieten. Die Applikation Cerberus ermöglicht es beispielsweise, Nachrichten an das vermisste Gerät zu schicken. „Wenn der Code drei Mal falsch eingegeben wurde, versucht die App ein Foto von dem Dieb zu machen und übermittelt es an den Eigentümer. Daneben löscht das Programm sämtliche Daten auf dem Gerät, damit Unbefugte darauf keinen Zugriff haben“, sagt Spier.

Damit Fotos oder Dokumente in diesem Fall nicht gänzlich verloren sind, können Nutzer ihre Daten regelmäßig durch ein Backup sichern. „Das ist generell eine sinnvolle Sache. So kommt man nicht nur nach einem Diebstahl an seine Daten, sondern auch, wenn das Smartphone zum Beispiel defekt ist“, sagt der Experte.

In der Regel sind diese Apps kostenlos – allerdings nur in der Basisversion. Wer sich für die Gratis-Variante entscheidet, dem werden vielfach Werbung angezeigt oder gar kostenpflichtige Zusatzfunktionen angeboten.

Über das eigene Betriebssystem lokalisieren

Grundsätzlich empfiehlt Andreas Spier, das Smartphone über das eigene Betriebssystem zu lokalisieren. „Das bietet sich an, da die Betreiber beim Zugriff auf ihre eigenen Systeme mehr Rechte haben als Drittanbieter.“ Wem die Grundfunktionen von Google und Apple nicht reichen, der kann zusätzlich eine App nutzen. „Da sich die beiden Möglichkeiten nicht ins Gehege kommen, kann man ruhig beide Wege nutzen“, sagt Spier.

Ältere Smartphones können teilweise nicht über das Betriebssystem aufgespürt werden. In diesem Fall muss das Handy mit einer App aufgerüstet werden, damit es im Ernstfall geortet werden kann.

Wer das Smartphone vor dem Verlust nicht entsprechend ausgestattet hat, kann im Nachhinein kaum etwas machen. Zwar ist es bei Android-Geräten möglich, Apps von einem Computer aus auf dem Smartphone zu installieren. „Doch dann müsste der Dieb mitspielen und die App einmal starten. Erfahrungsgemäß klappt das aber nicht“, sagt Spier. Zudem müsse das Programm nach den jeweiligen Wünschen des Nutzers eingestellt werden. Und das sei praktisch unmöglich, wenn das Handy in den Händen eines Diebes ist.

Deshalb rät der Experte, sich gleich nach dem Handykauf mit dem Thema zu beschäftigen und das Smartphone für den Ernstfall zu rüsten. Inzwischen seien die Smartphones so programmiert, dass sie beim Einrichten automatisch nachfragen, ob die Gerätesuche aktiviert werden soll. „Dem sollte man zustimmen. Da hat man einen gewissen Grad an Sicherheit, auch wenn es keine 100-prozentige Garantie ist, dass man das Handy tatsächlich zurückbekommt. Aber es ist ein zusätzlicher Schutz“, sagt Spier.

Bildschirmsperre aktivieren

Neben dem Orten sowie dem Löschen von Daten gibt es noch eine Reihe weiterer Maßnahmen, die Handybesitzer schon vor dem Verlust des Gerätes ergreifen können. Dazu zählt zum Beispiel, die Bildschirmsperre des Smartphones zu nutzen. Bei manchen Handys ist es jedoch trotzdem möglich, etwa den Flugmodus zu aktivieren. Wurde das Gerät gestohlen, kann der Täter so verhindern, dass das Smartphone geortet werden kann. Deshalb ist es ratsam, das Handy so einzustellen, dass entsprechende Funktionen bei eingeschalteter Bildschirmsperre nicht aktiviert werden können. Zudem macht es die Bildschirmsperre dem Dieb deutlich schwerer, die SIM-Karte auszutauschen, da auch nach einem Kartenwechsel der Entsperrcode eingegeben werden muss.

Zudem ist es hilfreich, einen sogenannten Handypass nach dem Kauf auszufüllen. Einen Vordruck hierfür gibt es im Internet beispielsweise auf der Homepage der Bremer Polizei oder der Verbraucherzentrale Bremen. Auf dem Dokument werden wichtige Informationen zum Smartphone notiert, wie Handytyp, SIM-Kartennummer oder IMEI-Nummer, die individuelle Seriennummer des Handys. Durch drücken des Tastencodes *#06# wird die Nummer auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Informationen sind nötig, um den Diebstahl bei der Polizei anzeigen zu können.

Wurde das Smartphone gestohlen und hat der Dieb das Handy zurückgesetzt, kann weder das Betriebssystem noch eine App das Gerät lokalisieren. „Mittlerweile haben sowohl Google als auch Apple Vorkehrungen getroffen, damit die Geräte nicht mehr so einfach zurückgesetzt werden können“, sagt der IT-Experte. Möglich ist es aber trotzdem noch. In diesem Fall haben Betroffene kaum eine Chance, ihr Smartphone wiederzubekommen.