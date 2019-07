Wer ihn kennt, kann den Titel nur für angemessen halten: Dieter Bohlen veröffentlicht "Das Mega Album". (Sony Music)

Der Künstler sitzt hochkonzentriert in seinem abgedunkelten Studio, die Stirn in die Hände vergraben. Er fängt an, hadert, rauft sich die Haare, fängt von vorne an, immer wieder, trinkt nicht, schläft nicht, wochenlang, und wenn er endlich zufrieden ist, tönen Engelschöre und Fanfaren: Genau so stellt man es sich nicht vor, wenn Dieter Bohlen seine eigenen Songs neu arrangiert. Vor wenigen Monaten deutete er ein Album an, machte dann den „Ich schaff's nicht“-Rückzieher, und nun ist es doch da: „Das Mega Album“. Der Pop-Titan präsentiert seine größten Hits im neuen Gewand. Dabei hatte er für seine erste Platte seit zwölf Jahren ursprünglich etwas anderes im Sinn.

Wie ist das nun gelaufen mit diesem Ja-nein-doch-Album? Im Gespräch mit „Bild“ erklärt Bohlen es: Der Plan sei gewesen, mit Stars wie Capital Bra und Kay One neue Songs aufzunehmen. „Als die Duett-Partner ins Studio eingeladen wurden, gab es nur Probleme. Alle hatten ihren Manager, Berater und Verpflichtungen - es sollten gefühlt Hunderte Verträge zwischen allen geschlossen werden.“ Irgendwann sei es ihm zu doof geworden, und das Projekt wurde vorerst abgesagt. Auf dem Cover von „Das Mega Album“ steht nun „Dieter feat. Bohlen“, den Seitenhieb konnte er sich nicht verkneifen. Und bei „Bild“ erklärt er es noch einmal, für alle, die es nicht kapieren: „Mit dem Dieter arbeitet der Bohlen am liebsten!“

Der Dieter feiert den Bohlen: Auf "Das Mega Album" präsentiert der 65-jährige Pop-Titan seine großen Hits im neuen Gewand. (Sony Music)

„Mega Album“ zur „Mega“-Tour

„Das Mega Album“ wirkt mit seiner Vorgeschichte zwar wie eine Notlösung, bei der Wahl des Titels muss man dem 65-Jährigen aber trotzdem ein Stück weit Recht geben. Allein mit Modern Talking verkaufte Bohlen weltweit 120 Millionen Tonträger, auch mit dem Nachfolgeprojekt Blue System platzierte er zahlreiche Songs in den Charts. Songs wie „You're My Heart, You're My Soul“, „Cheri, Cheri Lady“, „Brother Louie“ (Modern Talking) oder auch „My Bed Is Too Big“ (Blue System) sind ein Stück deutsche Musikgeschichte, und gerade in den neuen Versionen erweisen sie sich als tatsächlich unverwüstlich.

Statt klirrenden Synthesizern hört man in „Brother Louie“ jetzt mehr Bässe, ab und zu auch einen pfiffigen E-Gitarren-Anschlag, und „You're My Heart, You're My Soul“ ist jetzt ein orchestriertes Drama. Dazu holt sich Bohlen einige Songs zurück, die er einst für andere schrieb: „Take Me Tonight“ (Alexander Klaws) etwa, „Call My Name“ (Pietro Lombardi) und auch „Midnight Lady“ (Chris Norman).

Engelschöre und Fanfaren gibt es nicht auf „Das Mega Album“, eher einen routinierten, sonnengebräunten Mix aus Pop, Schmalz, Schlager und Techno-Beats - und dazu eben Bohlens Gesang, der hier (anders als seinerzeit bei Modern Talking) angenehm unverfälscht und natürlich wirkt.

Würde er sich selbst beim „DSDS“-Casting eine „Mega“-Stimme attestieren? Wahrscheinlich nicht. Mit seinem leicht gepressten, quäkend-kratzigen Vortrag macht er aber auch nichts kaputt. Und auch, wenn dieses aufgempumpte Best-of keine neue Nummer-eins hervorbringt: Zeitgemäß klingt die Profi-„Notlösung“ in jedem Fall. Außerdem wissen die Fans jetzt auch, was sie bei der anstehenden „Mega“-Tour erwartet, die am 31. August in Berlin startet.