Ist der abgehalfterte Ex-Superstar Gromberg (Sebastian Bezzel) noch zu retten? (ARD Degeto / BR / Conny Klein)

Wenn etwas in den letzten Jahren im Kino etwas zuverlässig funktioniert hat, waren es Superheldenfilmen aus dem Hause Marvel, neu aufgelegte Versionen von Disney-Klassikern - und in Bayern die Eberhofer-Krimis. Mit dem Erfolg der Verfilmungen der Rita-Falk-Bestseller startete auch Sebastian Bezzel richtig durch und etablierte sich zum gefragten Komödienschauspieler. Als solcher trat er auch im ARD-Film „Echte Bauern singen besser“ auf, der nun in einer Wiederholung im BR-Fernsehen zu sehen ist.

Darin spielt Bezzel den Brandenburger Bauern Sven Gose, dessen verblüffende Ähnlichkeit mit dem abgehalfterten Rockstar Alexander Gromberg (ebenfalls: Sebastian Bezzel) dessen verzweifelte Managerin Franzi (Susanne Bormann) auf die Idee bringt, den bankrotten Star durch einen Doppelgänger zu ersetzen. So soll Grombergs Plattenfirma davon überzeugt werden, mit dem Drogenwrack einen Comeback-Versuch zu starten.

Die zwei oder drei von der ARD-Komödientankstelle: Susanne Bormann und Sebastian Bezzel (in einer Doppelrolle) erzählen in "Echte Bauern singen besser" eine Komödie aus dem Musikgeschäft. (ARD Degeto / BR / Conny Klein)

Die Verwechslungskomödie von Regisseur Holger Haase kommt so abgenutzt daher, wie ein Radio-Hit, der einen deshalb nervt, weil man ihn schon tausendmal gehört zu glauben scheint. Doch nicht nur die Details aus dem Rockstar-Leben sind oft gesehen, sondern auch die charakterlichen Entwicklungen, die den (Anti-)Helden hier auf den Leib geschrieben wurden. Insofern chargiert sich Sebastian Bezzel 90 Minuten lang mutig durch unvorteilhaften Posen, man kann die stets ein wenig übersehene Susanne Bormann mal in einer Hauptrolle betrachten, die sie charmant ausfüllt, und doch muss konstatiert werden: Alles an diesem Film, inklusive der Musik, die man dem Pop-Punker Gromberg auf den Leib schneiderte, ist ein Rock- und Komödienklischee.