Klarer Durchblick, auch am Tag der Deutschen Einheit: Die (vornehmlich jungen) Zuschauer wollen viel wissen. Die Maus und Eckart von Hirschhausen wissen viele Antworten. (WDR/Ben Knabe/Trickstudio Lutterbec)

Klar, der Karneval hat noch lange nicht begonnen. Ob er denn diesmal in der weitgehend spaßbefreiten Corona-Ära überhaupt nur so richtig loslegen kann, ist ohnehin unklar. Aber der 3. Oktober ist ein allgemeiner deutscher Feiertag, und in der beliebten ARD-Familienshow „Frag doch mal die Maus“ nimmt man das wörtlich. Moderator Eckhart von Hirschhausen hat wieder einmal besonders viele kuriose Alltagsrätselfragen und Experiment-Ideen aufgetan, die vom „Maus“-Team des WDR rund um Siham El-Maimouni, Armin Maiwald, Christoph Biemann und Ralph Caspers souverän sowie augenzwinkernd abgearbeitet werden. Ülicherweise sind es ja die jungen Fans der „Sendung mit der Maus“, die den Erwachsenen neugierig Löcher in den Bauch fragen. Für die Feiertagsausgabe dürfen auch mal die Älteren ran. So möchte die Kölner Karnevals-Kultband Brings endlich mal eine Antwort auf ihre alte Frage erhalten, die sie schon lange beschäftigt: „Schunkelt“ der weltberühmte Dom tatsächlich ab Windstärke Sieben?

Max und seine 600.000 wilden Haustiere

Die Kölner Kultband Brings hat eine Maus-Frage, die den weltberühmten Kölner Dom betrifft. (Universal Music)

Weitere knifflige Sachverhalte gilt es in der Show zu klären - darunter die Kinderfrage, wie viele Meter lang ein Bleistift schreibt und ob man Bürgermeister eines Orts werden kann, in dem nur Tiere zu Hause sind. All das wird geklärt. Ehrensache!

„Diesmal freue ich mich besonders auf den 13-jährigen Max, der nicht nur ein Haustier hat, sondern 600.000“, sagt Moderator und Ex-Klinikclown von Hirschhausen zur neuen Sendung. „Max ist Imker, kennt sich super aus mit Bienen und kann uns zeigen, wie jeder von uns dazu beitragen kann, dass sich Insekten und Menschen besser vertragen!“