Tod im Strandhaus - Mo. 10.05. - ZDF: 22.15 Uhr Tod im Strandhaus

Wenn der Wochenendtrip zum Horror wird

Hans Czerny

Erst wird im Duschkopf eine Kamera entdeckt, dann schleicht ein maskierter Killer durchs Haus. So kann's gehen, wenn man per Airbnb ein Haus am Pazifikstrand gemietet hat. In seinem Regieerstling fasst der amerikanische Schauspieler Dave Franco alles zusammen, was das Horror-Genre bietet.