Sein Namensvetter Karl der Große sollte für den jungen Kaiser Karl V. (Alvaro Cervantes) zum Vorbild werden. (ARTE / RTVE)

„Wunsch und Wirklichkeit“: So lautet der Untertitel der Dokumentation „Kaiser Karl V.“ von Wilfried Hauke. Tatsächlich gibt es kaum treffendere Worte, um das ereignisreiche Leben des einstigen römisch-deutschen Kaisers zu beschreiben. Im Jahr 1500 wurde Karl in Gent geboren. Bereits 19 Jahre später sollte er nach dem Tod seines Großvaters, Kaiser Maximilian I., auf den Thron steigen. Wie es dazu kam und was darauf folgte, das erklärt der Film, den ARTE nun zur besten Sendezeit im TV zeigt.

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war - im Gegensatz zu anderen Ländern - eine Wahlmonarchie. Obwohl Karl von Burgund der älteste Enkel des verstorbenen Kaisers war, musste er von den deutschen Kurfürsten zum Kaiser gewählt werden. Letztlich, so wird in dem Film deutlich, hatte er es dem Geld der Fugger zu verdanken, dass er sich gegen die anderen erfahreneren Kandidaten durchsetzen und die Macht erkaufen konnte.

Als Kaiser Karl V. wollte der Herzog von Burgund (Alvaro Cervantes, links) den katholischen Glauben als Weltreligion etablieren und eine christliche Universalmonarchie schaffen. (ARTE / RTVE)

Doch es war nicht der einzige Kampf, den der Monarch im Laufe seiner Regentschaft auszutragen hatte: Auf seinem Weg zu einer christlichen Universalmonarchie stellten sich ihm einige Hindernisse in den Weg. Zunächst war da die unvergleichlich weite Ausdehnung seines Reiches: Seither konnte kein europäischer Monarch mehr über ein ähnlich großes Territorium herrschen. Die Tatsache, dass er nicht überall gleich präsent sein konnte, setzte Karl V. immer mehr zu.

Aufstieg und Fall des Monarchen

Prinzessin Isabell von Portugal (Blanca Suárez) war die große Liebe von Karl V. (Alvaro Cervantes). (ARTE / RTVE)

Daneben war es vor allem der Augustinermönch Martin Luther, der Karls Bestrebungen erschwerte: Mit seinen Thesen sorgte er für Abspaltung der protestantischen Kirche und machte die Vorstellung einer christlichen Universalmonarchie endgültig zunichte. Und auch persönlich hatte Karl V. einen schweren Schicksalsschlag zu ertragen: Seine über alles geliebte Frau, Isabell von Portugal, starb in jungen Jahren nach der Geburt ihres fünften Kindes.

Beginnend beim Tod Maximilians I. erzählt die knapp einstündige Dokumentation aus dem Leben von Karl V., von seiner Krönung, seiner Hochzeit und seinem Niedergang. Denn 1555, im Alter von 55 Jahren entschloss sich Karl V. als erster Kaiser überhaupt abzudanken. Die Krone übergab er seinem Bruder Ferdinand I und seinem Sohn Philipp II., die fortan das Heilige Römische Reich beziehungsweise Spanien, die Kolonien und die damals spanischen Niederlande beherrschten. Karl V. selbst zog sich auf das Kloster von Yuste nach Spanien zurück, wo er 1558 wahrscheinlich an den Folgen einer Malaria-Infektion verstarb.