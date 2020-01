Das neue Schuljahr hat kaum begonnen, da schreiten der motivierte Vater Stefan (Michael Kessler) und die Schulpflegschaftsvorsitzende Doris (Petra Nadolny) zur Tat: Wie immer nach den Ferien werden nacheinander alle Kinder entlaust. (SAT.1/Frank Dicks)

Mit dem Eintritt in die Schule beginnt für Kinder und Eltern der Ernst des Lebens. Dass gerade dieser Ernst auch seine lustigen Seiten haben kann, zeigt die neue SAT.1-Sitcom „Die Läusemutter“. Lehrer und Eltern wie der ambitionierte Vater Stefan (Michael Kessler) stürzen sich tagtäglich in den Kampf um ein funktionierndes Schulklima. Zwei Staffeln haben die Autoren Iris Kobler und Dietmar Geigle nach dem Vorbild des holländischen Originals „De Luizenmoeder“ bislang entwickelt. Diese werden nun in Doppelfolgen am „Fun-Freitag“ gezeigt.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs kommt Hannas (Pina Kühr) Tochter Lilli neu an die „Glücksbaumschule“. Nach außen hin verkauft der Schulleiter Anton P. Immelmann (Alexander Schubert) seine Bildungsanstalt als einen Ort der Partizipation und der Gleichberechtigung. Tatsächlich herrscht an der Grundschule jedoch eine strenge Hierarchie gepaart mit jeder Menge Chaos. Dies treibt nicht nur Hanna, sondern auch das Lehrerkollegium Tag für Tag auf die Palme. Einzig der neue Hausmeister Volker (Tobias van Dieken) scheint in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu behalten. Eine Eigenschaft, die Anton so gar nicht gefällt...

Auch Hanna (Pina Kühr), deren Tochter neu an der Schule ist, muss sich bald als "Läusemutter" engagieren. (SAT.1/Frank Dicks)

In der neuen Sitcom „Die Läusemutter“ bekommen moderne Eltern und Pädagogen augenzwinkernd den Spiegel vorgehalten. Jeder, der schon einmal an einer Grundschule war, kennt die präsentierten Typen: Von den Helikopter-Eltern, die ihre Kinder bis ins Klassenzimmer begleiten, über die sensible Schulpflegschaftsvorsitzende (Petra Nadolny) bis hin zu seltsamen Elterndiensten wie der „Läusemutter“ ist so ziemlich alles dabei. Gerade diese Vertrautheit mit den gezeigten Situationen macht den besonderen Charme der Serie aus. Unterhaltsam sind aber auch die seltsamen Vornamen der Kinder und die dazugehörige Erklärung der Eltern: So verdankt Youandi ihren Namen beispeilsweise einer mehr oder weniger kreativen Zusammensetzung aus „You and I“.

In den Niederlanden lief das Format mit seinen nicht immer politisch korrekten Pointen durchaus erfolgreich: „Bis zu 3,5 Millionen Zuschauer und damit 39,6 Prozent Marktanteil“, vermeldet SAT.1 auf seiner Website. Nun will es der Sender mit seiner eigenen Adaption auf dem deutschen Markt versuchen: Als Doppelfolgen wird die Sitcom unter der gemeinsamen Regie von Jan Albert de Weerd, Granz Henman und anderen am „Fun-Freitag“ im Anschluss an die ebenfalls neue Comedy-Serie „Think Big!“ ausgestrahlt.