Marie Brand (Mariele Millowitsch) kann alles besser: Hier zeigt sie Simmel (Hinnerk Schönemann), wie Salsatanzen geht. (ZDF / Guido Engels)

Wer schon immer nicht wissen wollte, wie Polyamorie, die Beziehung mit mehreren Partnern, funktioniert, ist bei „Marie Brand und die Liebe zu viert“ sicher gut aufgehoben. Laura, Andi und Silvio sind in ihrer WG ein eingespieltes Team. Doch dann kommt Malve dazu, die Stimmung schlägt offensichtlich um. Silvio (Johannes Suhm) , von Beruf Koch, hat die Krankenschwester Malve (Sophie Lutz) angeschleppt. Silvio betreibt zusammen mit Andi (Marcus Mittermeier) den Catering-Dienst „fein & lecker“, muss man wissen. Sie beliefern vor allem Kindertagesstätten und werden dort vor Ort von den Eltern viel gelobt, aber die Eltern sagen auch, sie seien „zu teuer“.

Es dauert dann eine ganze Weile, bis eine Leiche in einem Brunnen liegt, sodass Brandt (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) endlich ermitteln können. Dennoch gewinnt die neue Folge der launigen Krimireihe aus Köln nicht wirklich an Fahrt. Bevor die Kommissare auf Laura Waaser (Idi Üner) stoßen, eine Ärztin, die in der Crossover-WG mit zwei Männern lebte, muss der Zuschauer zunächst Simmels Planspiel über sich ergehen lassen, bei dem der immer etwas begriffsstutzige Kommissar die delikaten WG-Verhältnisse auf einen Zettel schreibt und die verschiedenen Partner miteinander verbindet. Zu Recht wundert sich Simmel über die merkwürdige Struktur des polyamoren Zusammenlebens.

Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) und Marie Brand (Mariele Millowitsch) befragen die Mitglieder einer WG, die der freien Liebe huldigt, und deren Kinder (von links): Fritzi Lindow (Emilie Neumeister), Mutter Malve Lindow (Sophie Lutz), Andi Dietrich (Marcus Mittermeier), Greg Waaser (Lucas Hupfeld) und dessen Mutter Laura Waaser (Idil Üner). Marie verdächtigt Laura und Malve, den Catering-Koch Silvio ermordet zu haben. (ZDF / Guido Engels)

Beim Tod des Catering-Kochs scheint es alles in allem auf ein Eifersuchtsdrama hinauszulaufen. Doch weil Andi und Silvio eine gemeinsame Firma betrieben, die - so ergeben die Recherchen - im Begriff war, an die Wand gefahren zu werden, bekommt der Fall eine andere Wendung. Wurde der Koch womöglich als Kenner der schlechten Bilanzen und der drohenden Insolvenz aus dem Weg geräumt? Und schließlich sollte man auch noch wissen, dass nicht zuletzt ein dubioser Geldgeber, der mit schlechtem Fleisch seine Geschäfte betreibt, eine finstere Rolle spielt.

Wo ist der Humor geblieben?

Marie Brand (Mariele Millowitsch, links) holt Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) vom Tanzen mit seiner Salsa-Partnerin Stephanie Kluge (Claudia Kottal) ab, es gilt immerhin, einen Mord zu klären. (ZDF / Guido Engels)

Es ist ein ermattendes Verwirrspiel, das die handelnden Figuren hier betreiben müssen. Erst mit der jüngeren Generation - Malves frankophile Tochter und Silvios Sohn nehmen Reißaus in Richtung Paris - kommt dann doch noch ein wenig Schwung auf. Soll sicher heißen, dass die monogame Liebe eben doch die bessere Variante ist.

Wo aber ist der Humor der Kommissare Brandt und Simmel geblieben? Simmel hat, wie es scheint, gegenüber der blitzgescheiten Marie Brandt ab sofort keine Chance mehr, meist wirkt er wie ein abgestellter Besen. Marie weiß einfach alles - von der aussterbenden Madenfliege, mit der man das Alter von Leichen bisher immer so schön bestimmen konnte, bis hin zur Salsa-Tanzfigur, an der Simmel gefälligst noch arbeiten sollte. Gibt es womöglich einen Kampf um die Rangfolge hinter den Kulissen? Wäre doch schade um die beiden so unermüdlich ermittelnden Jecken.